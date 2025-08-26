Régimen de Maduro liberó a cuatro exmiembros de las Farc en la frontera con Colombia. Estas fueron las razones

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela liberó este martes a cuatro antiguos guerrilleros de la guerrilla de las Farc y a un funcionario colombiano, quienes estaban detenidos en el vecino país desde el 14 de agosto y que ya están de regreso en Colombia, según informó una agencia gubernamental colombiana.

Los cinco colombianos, cuatro firmantes del histórico acuerdo de paz de 2016, cruzaron a Venezuela desde la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste) para hacer “turismo” cuando fueron detenidos por las autoridades ligadas a la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo cual Colombia exigió su liberación y activó los mecanismos diplomáticos.

“Las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego que las autoridades venezolanas aclararan su situación”, dijo en un comunicado la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, encargada de la reinserción de excombatientes a la vida civil.

Los colombianos habían sido detenidos por autoridades al servicio del régimen de Maduro. | Foto: LightRocket via Getty Images

Tres de los detenidos, firmantes del acuerdo de paz, trabajan como escoltas y estaban armados cuando fueron detenidos en territorio venezolano hace unas semanas.

Es de recordar que Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Pero la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en Venezuela, en julio de 2024, distanció a los mandatarios. La Casa de Nariño no reconoció el triunfo del dictador para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela.

La liberación de los colombianos se da en medio de acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos, a pesar de las condenas internacionales que pesan contra Maduro. El lunes, Venezuela anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera para reforzar la lucha conjunta contra los grupos ilegales que operan en la zona.

Dicha liberación se da en medio de la polémica por la relación entre Gustavo petro y Nicolás Maduro. | Foto: SEMANA

El mismo día, Petro defendió a su par venezolano frente a Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en el sur del Caribe en una operación militar contra el Cártel de los Soles. Hace pocas semanas, Washington duplicó su recompensa -hasta 50 millones de dólares- por información que conduzca a la captura de Maduro.

Estados Unidos vincula a Maduro con el Cártel de los Soles, organización a la que declaró como “grupo terrorista” y que aseguran que el dictador venezolano comanda desde las sombras. Mientras tanto, el gobierno colombiano pone en duda la existencia de dicho grupo. “El cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, dijo Petro en X el lunes.