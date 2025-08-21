Suscribirse

Advierten las consecuencias de que Petro apoye a Nicolás Maduro en tensiones con Donald Trump: “Es delicado”

Muchos sectores han cuestionado a Petro por las posiciones que toma sobre temas relacionados con Maduro y Venezuela.

Redacción Debate
21 de agosto de 2025, 5:56 p. m.
Para muchos, Estados Unidos iniciará un ataque para sacar a Maduro del poder.
Para muchos, Estados Unidos iniciará un ataque para sacar a Maduro del poder.

Una gran tensión es lo que se vive en estos momentos entre Nicolás Maduro y Donald Trump, después de que desde Estados Unidos se hiciera todo un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela.

Maduro, Venezuela y la TENSIÓN con Estados Unidos. ¿Qué podría pasar? | El Debate

Para muchos, cada vez está más cerca el final del dictador y todo el mundo está expectante acerca de cuál será el próximo movimiento que se hará desde la Casa Blanca.

En Colombia, la atención pasa por las posturas que ha tenido y que puede llegar a tomar el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta la cercanía que siempre ha mantenido con Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una multitudinaria concentración convocada por sus simpatizantes el 18 de julio de 2024 en Caracas, Venezuela.
Se habla de que Maduro ha llamado a algunos de los países aliados.

Alejandro Carlos Chacón, senador del Partido Liberal, habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y advirtió las posibles consecuencias que podrían afectar a Colombia en caso de que el jefe de Estado opte por apoyar de manera determinante al dictador en medio de un ataque de parte de la nación norteamericana.

Contexto: ¿Estados Unidos va por Maduro? “Yo creería que sí, van por él”

“Es delicado porque Colombia es un país autónomo y Estados Unidos debe respetar también nuestra independencia”, señaló.

El congresista recordó que la situación es “judicial”, debido a que está relacionada con el desconocimiento de un gobierno que está liderado por alguien señalado de cometer diferentes delitos y ser la cabeza del llamado Cartel de los Soles.

Existe posibilidad de que Estados Unidos capture a Maduro por vía militar? | El Debate

Por lo mismo, mencionó que Estados Unidos está tomando acciones de seguridad nacional por las afectaciones que está dejando a muchos ciudadanos. “Nosotros debemos guardar mucho cuidado y mucha prudencia”, dijo.

“Petro puede ser solidario y asumir unas posiciones por su condición socialista, pero debe también pensar en las consecuencias económicas y políticas que puede tener Colombia al inmiscuirse en un tema que no le corresponde”, agregó.

El presidente, Gustavo Petro, durante el "Conversatorio en defensa del orden constitucional", en Bogotá, el 20 de agosto de 2025
El mandatario siempre se ha mostrado en contra de una posible invasión a Venezuela.

Chacón mencionó que Petro y Maduro tienen la misma identidad ideológica y eso no va a cambiar, por lo que aseguró que este tipo de gobiernos de izquierda siempre tratan de mantener posiciones de acompañamiento y solidaridad.

De hecho, sostuvo que esto es lo que seguramente está haciendo el jefe de Estado colombiano en estos momentos, recordando que desde Venezuela han ayudado en los procesos de paz de nuestro país.

Contexto: Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

“Les queda muy difícil también a ciertos gobiernos, después de que los han usado, no reconocer eso y terminan siendo solidarios”, manifestó.

El senador indicó que, desde su punto de vista, ve muy probable que en los próximos días se despliegue todo un plan para intentar sacar a Maduro del poder, mencionando que normalmente todo quedaba en palabras, pero ahora —desde Estados Unidos— se está pasando a hechos.

Jalón de orejas a Gustavo Petro por SORPRESIVO mensaje: &quot;Mucho cuidado&quot; | El Debate

“Ya se habla de la defensa nacional. [...] Nunca habían hecho este tipo de despliegues, eso no es menor y nunca había sucedido. Una cosa es que un presidente dijera políticamente cosas, pero es que estas ya son acciones militares”, sostuvo.

Le hacen LLAMADO al Gobierno Petro por situación entre EE.UU. y Venezuela | El Debate

Incluso, recordó la recompensa que se ofrece por la cabeza del dictador, lo que considera un mensaje claro que se le está enviando a Maduro y que podría terminar en un gran operativo.

“Esa es la verdad de lo que está sucediendo”, comentó.

