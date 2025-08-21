¿Estados Unidos va por Maduro? “Yo creería que sí, van por él”

En medio del despliegue militar que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cerca a las costas de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro pidió a los países aliados que defiendan a la nación sudamericana.

“La unión es lo que nos ha hecho fuertes (...) Venezuela está en un combate permanente por su derecho a la paz y al futuro y, sin lugar a dudas, nos hemos fortalecido en todas las coyunturas”, dijo Maduro.

En El Debate de SEMANA, los senadores Alejandro Carlos Chacón y José Vicente Carreño se refirieron a la posibilidad de una incursión de los Estados Unidos en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro.

El senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, dijo que él sí veía viable que el Gobierno estadounidense incursione en cualquier momento en Venezuela para capturar a Maduro, por quien el Gobierno de Donald Trump ofrece US$50 millones de recompensa. Al dictador lo califican de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

“Es posible, pero también es posible que estén cerca para que se lo lleven hasta allá. Para que hayan unos militares venezolanos que puedan llevarle directamente a Maduro y blindarse jurídicamente al entregarlo, quedarse en los Estados Unidos y con la recompensa. Es factible y puede ser lo que están ofreciendo precisamente los americanos, teniendo muy cerca sus flotas, sus fuerzas, para que se lo lleven hasta allá los propios militares venezolanos. Eso es posible”, dijo Chacón.

Quien coincidió con Chacón en El Debate, fue el congresista José Vicente Carreño, integrante del Centro Democrático.

“Yo sí veo esa gran posibilidad. Los Estados Unidos no creo que esté jugando y tienen todas las herramientas jurídicas. La historia ha demostrado que lo han hecho en otras partes del mundo, con países que incluso pueden tener un poder bélico y repeler un ataque. Yo creería que sí”, dijo puntualmente el congresista Carreño.

Vale mencionar que, recientemente, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, organismo ligado a la dictadura de Nicolás Maduro, amenazó públicamente contra la ciudadanía extranjera en medio de las operaciones militares que adelanta Washington contra el régimen venezolano.

“Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares“, dijo Rodríguez en un tono alto en su intervención en la Asamblea.

Rodríguez también envió la dura amenaza en medio del parlamento chavista.