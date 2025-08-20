Gustavo Petro salió en defensa de Nicolás Maduro: dijo que el Cartel de los Soles no maneja el narcotráfico en Venezuela

Pese a la fuerte tensión que se registra entre el señalado régimen de Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, lanzó un polémico trino.

En el mensaje, el jefe de Estado dijo que el llamado Cartel de los soles, el cual está en la mira de las autoridades de EE. UU., no es responsable del narcotráfico en Venezuela.

La postura de Petro surgió en respuesta a un trino que publicó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“No señora. Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el “cartel de los soles”, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, dijo el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y avanzó en el trino: “Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá, se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EE. UU. y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información”.

“Miembros de una familia muy importante de Colombia, tienen relación con la junta y un político liberal vota en sus reuniones. Como son jefes de Iván Mordisco, el clan del golfo y la segunda Marquetalia, que perdió a Márquez, más el cartel de narcofiscales, controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia, y la transporta por sumergibles y las lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde el Apure por Venezuela. Compran, eso sí, funcionarios públicos civiles oficiales o de oposición, y uniformados en Venezuela, pero también muchos más, en Colombia, Panamá y Ecuador”, insistió Petro.

Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores | Foto: Getty Images via AFP

También afirmó: “Las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela, han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la junta mundial del narcotráfico, que privilegia Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití”.

“La consecuencia, señora senadora, de estimular una invasión a Venezuela, traerá como consecuencia, millones en la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de 50 dólares, y quebrará, por tanto, a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleos livianos árabes norteamericanos y rusos, se quedarán con el mercado”, insistió.

La postura de Gustavo Petro se dio por este mensaje de la senadora Cabal: “En medio de las operaciones de los EE.UU contra el cartel de los soles del que es jefe Nicolás Maduro amigo de Petro, sale Benedetti a negar el acuerdo binacional ilegal de cooperación con la dictadura de ese país. Definitivamente no es buena idea estar del lado de los genocidas narcotraficantes que usurpan el poder en el vecino país”.