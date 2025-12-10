Suscribirse

El cruce de María Corina Machado con las guerrillas colombianas que relató su hija durante la entrega del Nobel de Paz

Ana Corina Sosa Machado contó el episodio vivido por su madre a pocos kilómetros de la frontera de Venezuela con Colombia.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 5:11 p. m.
María Corina Machado y miembros de las Farc
María Corina Machado y miembros de las Farc. | Foto: Getty Images

El discurso que María Corina Machado no pudo leer en Oslo, por encontrarse en la clandestinidad por cuenta de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, fue pronunciado por su hija, Ana Corina Sosa Machado, y dejó uno de los momentos más duros.

Mostró el relato del encuentro de la dirigente opositora venezolana con guerrillas colombianas en Delicias, un caserío del estado Táchira marcado por el control armado.

Sosa Machado reconstruyó un episodio ocurrido durante la campaña de su madre, cuando, según dijo, llegaron a Delicias, “un pequeño caserío tomado por la guerrilla colombiana y por el narcotráfico, donde ni una gallina puede venderse sin permiso de los criminales”.

Contexto: Presidente del Comité Noruego arremete en vivo contra Nicolás Maduro en plena ceremonia del Nobel de Paz

Delicias, ubicado en el municipio Pedro María Ureña y a pocos kilómetros de la frontera con Norte de Santander, ha sido señalado durante años por la presencia del ELN y de disidencias de las Farc que operan en pasos irregulares y corredores del contrabando.

Ana Corina Sosa (R), hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre de manos del presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes (L), en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a Machado por sus esfuerzos por llevar la democracia a Venezuela, desafiando el gobierno de mano dura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido presidente desde 2013. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP)
Ana Corina Sosa, hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre. | Foto: AFP

El discurso relató que ningún candidato había visitado la zona desde 1978.

“Mientras subíamos la montaña, vi banderas de Venezuela ondeando en cada una de aquellas humildes casas. Pregunté, ingenuamente, si era un día de fiesta nacional. Alguien me susurró: ‘No. Aquí la bandera se mantiene escondida. Sacarla es peligroso. Hoy la gente la alzó para darte las gracias por atreverte a venir’”, dijo su hija citando el testimonio de Machado.

El episodio incluyó un momento que la propia dirigente catalogó como decisivo, cuando familias del caserío enfrentaron a los grupos armados que dominaban sus vidas.

Luego, entonaron el himno nacional junto a ella, gesto que Sosa Machado definió como “un acto frágil y desafiante de soberanía en una zona donde durante años ha reinado el miedo”.

Contexto: “Cori, mi vida nos haces mucha falta. Te queremos más que nunca”: conmovedor mensaje de la mamá de María Corina Machado desde Oslo

La lectura también subrayó que aquellos recorridos transformaron la campaña en “reuniones íntimas de miles de personas” que aseguró que, entre abrazos, rezos y llanto, entendieron que “la lucha no era solo electoral, sino ética, existencial y espiritual”.

María Corina Machado. Nobel de Paz
La lectura también subrayó que aquellos recorridos transformaron la campaña. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP) | Foto: AP

A falta de un año para las elecciones presidenciales que se robó el régimen de Nicolás Maduro, dijo Sosa Machado, el desafío era unir a las fuerzas democráticas y restaurar la confianza en el voto.

Las primarias lograron ese objetivo, afirmó, al levantar una red ciudadana sin precedentes en Venezuela y que dio la victoria a la líder opositora, que luego fue sancionada por el régimen.

Por ahora, se espera que María Corina Machado llegue a Oslo en las próximas horas, donde se reunirá con su familia y representantes de varios países que acompañaron la entrega del Premio Nobel de Paz para la líder opositora venezolana.

Contexto: Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

SEMANA mantiene cubrimiento desde Oslo, Noruega, con la enviada especial, la periodista Salud Hernández-Mora, quien aseguró que, a propósito de la entrega del galardón, “lo más importante del premio, lo más importante, es volver a poner el caso de Venezuela en el foco mundial. Que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Venezuela, que hay una dictadura durante años y que el pueblo, como dice María Corina, está pidiendo libertad a gritos desde hace años”.

