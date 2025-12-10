Presidente del Comité Noruego arremete en vivo contra Nicolás Maduro en plena ceremonia del Nobel de Paz

El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles, 10 de diciembre, al dictador venezolano Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024. El anuncio lo hizo durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, quien está ausente.

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

“Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, continuó.

“Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal“, dijo el presidente del comité en su discurso.

“Año tras año, estudiantes, sindicatos, periodistas, organizaciones empresariales y ciudadanos de a pie se han movilizado en oleadas de resistencia”, dijo Jørgen Watne.

“El mandato de Nicolás Maduro en Venezuela demuestra por qué. Los conflictos se resuelven por la fuerza bruta y no mediante la negociación. El resultado es una sociedad en la que millones de personas se ven obligadas a guardar silencio, con consecuencias que no se detienen en la frontera”, agregó el jefe de la institución.

Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no ha podido llegar a tiempo por causas especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que hayan trascendido los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

La hija de Machado subió al estrado para recoger de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, el diploma y la medalla de oro en nombre de su madre, ante una gran ovación de todos los presentes, entre los que ha destacado el rey Harad V de Noruega.

Minutos antes de la ceremonia, el Instituto Nobel publicó un comunicado para confirmar que Machado no podría estar presente pese a “hacer todo lo que estaba en su mano para llegar a la ceremonia”.

“Un viaje en una situación de extremo peligro”, dijo, junto a una grabación de una conversación telefónica con la opositora en la que confirmaba que se encontraba bien y de camino a la capital noruega.

