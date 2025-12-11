¿María Corina Machado volverá a Venezuela? La sorpresiva respuesta que sorprendió en plena rueda de prensa

La líder opositora María Corina Machado dijo que tiene la intención de volver a Venezuela después de haber sido galardonada en la víspera con el Premio Nobel de la Paz en la capital de Noruega, Oslo.

“Tenía que estar aquí. Lo sabía. Y, aunque el riesgo fue inmenso, tenía que hacerlo. Y ahora tengo que regresar, aunque sé que el riesgo será incluso mayor. Pero voy a regresar”, dijo Machado.

“Mi deber era venir, recoger este premio y llevarlo de vuelta a Venezuela. Porque pronto estaré allí y todos ustedes también”, aseveró la líder opositora.

Machado había indicado más temprano, en rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, que “no cree” que las autoridades venezolanas supieran dónde se encontraba durante este periodo.

“Ciertamente, hubieran hecho todo lo posible para impedir que viniera”, aseguró, antes de agregar que “cuando vuelva” al país, “si el régimen sigue en el poder”, volverá a “estar con su gente”. “No sabrán dónde estoy”, dijo.

En la rueda de prensa, Machado también afirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado, respondiendo a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves tras un viaje secreto.

“Cuando ganemos, que lo haremos, seremos un ejemplo extraordinario para los países que no tienen libertad”, ha dicho Machado, quien ha insistido en que tanto ella como sus seguidores decidieron “luchar hasta el final y Venezuela será libre”.

La líder opositora, de 58 años, no logró asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar.

Durante una visita al Parlamento noruego, Machado agradeció “a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar a Oslo.

Machado confirmó que haría “todo lo posible” para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado”, dijo en inglés.

