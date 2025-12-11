María Corina Machado llegó a Oslo a reclamar el Premio Nobel de Paz. Reviva el histórico momento y declaraciones

La dirigente venezolana María Corina Machado, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año, un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, recogido por su hija.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa.

La dirigente reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El dictador venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país. Machado, implacable crítica del líder del régimen, salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las dos de la mañana, recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela.

Un centenar de seguidores, en especial venezolanos, la esperaron cantando y gritando consignas por su país. | Foto: Imagen tomada de la res social de Instagram del perfil de @mariacorinamachado

Luego bajó a saludar a los seguidores en la calle que la recibieron como estrella de rock, gritando “¡Libertad!”, “¡valiente!” y le pedían: “¡María ayúdanos a volver!”, rompiendo la calma del centro en la apacible capital noruega. Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una “Venezuela libre”.

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial. Se desconoce oficalmente cómo salió de Venezuela o cómo regresará, aunque se asegura que habría salido en un bote desde Venezuela a Curazao. No quiso responder a preguntas al respecto en su breve encuentro con sus seguidores en Oslo.

María Corina Machado es recibida en medio de celebraciones del público venezolano en Oslo. | Foto: AFP

“Luchar por la libertad”

En el discurso leído el miércoles por su hija, la dirigente llamó a “luchar por la libertad”. En la ceremonia de premiación, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes dirigió un mensaje al gobernante venezolano.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, expresó Frydnes, interrumpido por el aplauso del público. El discurso de Machado evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”.

La opositora denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”, aseguró. “Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia.

María Corina Machado saluda a sus seguirdores en Oslo. | Foto: AP

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro a pesar del condenado fraude electoral. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de las actas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones. Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con Trump, a quien dedicó su Nobel