María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras recibir Nobel de Paz: “Váyase ya”

Medios internacionales entrevistaron a la líder opositora venezolana tras recibir la noticia del galardón.

Redacción Mundo
11 de octubre de 2025, 10:45 p. m.
Esto fue lo que dijo Machado.
La opositora venezolana, María Corina Machado, se refirió al régimen de Nicolás Maduro | Foto: Foto: Getty Images

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue galardonada este viernes, 10 de octubre, con el premio Nobel de la Paz por su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente de 58 años, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense, Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección de Maduro para un tercer mandato, que denuncia como fraudulenta.

ARCHIVO - La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un después después de unos polémicos comicios en los que, según afirma, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección del dictador Nicolás Maduro | Foto: AP

Varios medios internacionales lograron hablar con la política venezolana, como por ejemplo el diario El País de España, donde aprovechó para enviarle un contundente mensaje al dictador venezolano: “Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Yo le digo: ‘Váyase ya, por la paz de Venezuela’”.

“Estamos frente a la posibilidad real de que Venezuela realmente se libere y va a avanzar en una transición que va a ser ordenada. Tenemos 90 % de la población que quiere lo mismo”, dijo al diario español.

Contexto: Donald Trump se refirió al Nobel de Paz de María Corina Machado y confirmó que habló con ella: “La he estado ayudando”

Machado también dio entrevista al diario NY Post, en donde se refirió al galardón recibido por el Comité Noruego, quien premió a la líder opositora con el Nobel de Paz.

“Creo que es absolutamente justo por varias razones. Nosotros, el pueblo venezolano, estamos agradecidos por la forma en que ha apoyado a la democracia y la libertad en las Américas. Sabemos que lo hace por la seguridad de millones de ciudadanos”, expresó.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ondea una bandera nacional durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ondea una bandera nacional durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025. | Foto: AFP

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

En un comunicado posterior, Machado dedicó el premio “a cada venezolano” que ha “sufrido 26 años de violencia y humillación” a manos de lo que considera una “tiranía”.

La mano derecha de Edmundo González recibió felicitaciones de decenas de presidentes que considera aliados, como Javier Milei, de Argentina; y Daniel Noboa, de Ecuador, como también gobiernos de muchos países del mundo.

María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Bedirhan Demirel / Anadolu (Foto de Bedirhan Demirel / Anadolu vía AFP)
María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025 | Foto: Anadolu via AFP

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

*Con información de AFP.

