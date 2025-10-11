El presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, afirmó en las últimas horas que aún no se sabe si la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de Paz, pueda viajar a Oslo a recibir el reconocimiento el próximo 10 diciembre.

Frydnes señaló que existe una “situación de seguridad” que se debe “revolver primero”.

“Es demasiado pronto para decirlo. Siempre esperamos tener a los invitados con nosotros en Oslo, pero hay una situación de seguridad comprometedora que hay que resolver primero”, dijo en una rueda de prensa.

El presidente del Comité Nobel Noruego también manifestó que espera que el galardón sirve a la causa que defiende Machado.

“Es uno de los dilemas más difíciles en las discusiones del comité cada año con todos los candidatos, especialmente cuando la persona que recibe el premio vive oculta por serias amenazas a su vida. Ella es muy activa en Venezuela, lo ha sido y lo será. Creemos que este premio apoyará su causa, no la limitará”, afirmó.

“Inmenso reconocimiento”

La dirigente venezolana de 58 años, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección de Maduro para un tercer mandato que denuncia como fraudulenta. Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional, el Sájarov y el Vaclav Havel.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos. “¡Venezuela será libre!”.

“Estamos en el umbral de la victoria”, añadió. “Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (...) Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”.

La portavoz de la Casa Blanca retuiteó el mensaje de Machado. Pero minutos antes, el gobierno estadounidense había criticado la decisión del comité del Nobel.

“El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, estimó en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

La líder opositora venezolana fue anunciada como la ganadora del premio el pasado viernes. | Foto: AP

Trump también aspiraba al Nobel por haber negociado un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza.

El premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobe.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, afirmó.

El comité publicó el video en el que Machado recibe la noticia tras ser despertada en plena madrugada. Quedó en silencio unos segundos, incrédula.

“Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, dijo emocionada.

La noticia cayó como sorpresa en las calles de Venezuela, donde la mayoría habla en susurros sobre Machado por temor a represalias. El recuerdo de más de 2.400 arrestos tras las protestas contra Maduro aún está fresco.

“El Señor la ayude y llegue pronto” al poder para “hacer algo por nosotros, los humildes y por todo el país, porque de verdad que estamos mal”, dijo una pensionada de 75 años que pidió el anonimato. “¡Claro que se lo merece!”.

En un comunicado posterior Machado dedicó el premio “a cada venezolano” que ha “sufrido 26 años de violencia y humillación” a manos de lo que considera una “tiranía”.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.