María Corina Machado da su primera entrevista tras ganar el Premio Nobel de Paz. “Es una inyección de energía, respaldo y apoyo”

En diálogo con el diario El Mundo de España, la líder reaccionó desde la clandestinidad al galardón y envío un mensaje al pueblo venezolano.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

Periodista Semana

10 de octubre de 2025, 9:10 p. m.
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio
María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de Paz. | Foto: x/@NobelPrize y afp

La líder venezolana opositora al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, María Corina Machado, fue galardonada este viernes, 10 de octubre, con el Premio Nobel de Paz por su lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad en su país.

La ganadora del premio dio su primera entrevista tras su victoria con el diario El Mundo de España, donde habló sobre el significado de este triunfo.

“Precisamente que se haya producido un reconocimiento para Venezuela en este contexto envió una señal inequívoca a todo el mundo sobre la naturaleza del régimen, sobre el valor de la sociedad venezolana que ha tenido, pero sobre todo sobre la urgencia de la acción internacional para acompañar nuestra lucha”, manifestó en la entrevista.

Información en desarrollo...

