“Estoy en shock”, María Corina Machado habló por teléfono con Edmundo González, tras recibir el Nobel de Paz

El Comité Noruego decidió entregarle el galardón a Machado por su lucha por la libertad del pueblo venezolano.

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 10:11 a. m.
María Corina Machado habló con Edmundo González
María Corina Machado habló con Edmundo González | Foto: X/EdmundoGonzález y AP

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo estar “en shock” al conocer que fue galardonada el viernes con el Premio Nobel de la Paz, según un video enviado por su equipo de prensa.

“¡Estoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia, que la reemplazó como candidata en la pasadas presidenciales ante su inhabilitación política. “Estamos en shock de alegría”, le responde González, que partió al exilio hace casi un año.

“¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insiste la dirigente de 58 años, que está en la clandestinidad en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a la dirigente por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

González publicó el video luego en X: “merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”, escribió. “¡La primer Nobel de Venezuela!”.

Contexto: 🔴 EN VIVO. María Corina Machado, premio Nobel de Paz: así reacciona el mundo

La opositora política sostiene que Maduro robó la elección, y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar que González resultó vencedor. El chavismo desestima esos documentos.

La líder opositora se llevó el galardón del Nobel de Paz | Foto: getty images

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el presidente del Comité.

Contexto: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz, por su lucha por la libertad del pueblo venezolano

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida” y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo”.

“Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”, agregó el presidente Comité Noruego del Nobel, quien estimó que Venezuela “ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix vía AP)
El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. | Foto: AP

Recientemente, Machado, de 58 años, manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Maduro tachó de “amenaza”.

“Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno”, dijo Machado en septiembre.

*Con información de AFP.

