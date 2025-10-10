MUNDO
🔴 EN VIVO. María Corina Machado, premio Nobel de Paz: así reacciona el mundo
La líder opositora fue galardonada con el prestigioso premio otorgado por el Comité Noruego.
Actualizaciones
05:45 a.m.
Ivan Duque: "Felicito a la valiente María Corina Machado"
05:30 a.m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebra Nobel de Paz para María Corina Machado
04:29 a.m
Edmundo González se comunica con María Corina Machado
04:00 a.m.
Kristian Berg Harpviken, Director del Instituto Nobel Noruego, le informa a Maria Corina Machado su decisión
El Comité Noruego reconoció con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.
El jurado estableció a Machado como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que la ve como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”.
En este sentido, destacó también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.
“En un momento en el que la democracia está amenazada”, el Comité ha señalado directamente al “régimen” de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones.
El mundo sigue reaccionando a esta importante noticia enviando emotivos mensajes a través de sus redes sociales.
06: 00 a.m. Vicky Dávila felicita a María Corina Machado
“Una inspiración para todas las mujeres del mundo por su valentía y sacrificio”, dijo la candidata presidencial colombiana.
Premio Nobel de Paz 2025.
Ivan Duque: "Felicito a la valiente María Corina Machado"
El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebra Nobel de Paz para María Corina Machado
Edmundo González se comunica con María Corina Machado
Kristian Berg Harpviken, Director del Instituto Nobel Noruego, le informa a Maria Corina Machado su decisión
Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.
