Suscribirse

MUNDO

🔴 EN VIVO. María Corina Machado, premio Nobel de Paz: así reacciona el mundo

La líder opositora fue galardonada con el prestigioso premio otorgado por el Comité Noruego.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 10:55 a. m.
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio de Venezuela. | Foto: x/@NobelPrize y afp

Actualizaciones

El Comité Noruego reconoció con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela, y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

El jurado estableció a Machado como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que la ve como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”.

En este sentido, destacó también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

“En un momento en el que la democracia está amenazada”, el Comité ha señalado directamente al “régimen” de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones.

El mundo sigue reaccionando a esta importante noticia enviando emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

06: 00 a.m. Vicky Dávila felicita a María Corina Machado

“Una inspiración para todas las mujeres del mundo por su valentía y sacrificio”, dijo la candidata presidencial colombiana.

Ivan Duque: "Felicito a la valiente María Corina Machado"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez celebra Nobel de Paz para María Corina Machado

Edmundo González se comunica con María Corina Machado

Kristian Berg Harpviken, Director del Instituto Nobel Noruego, le informa a Maria Corina Machado su decisión

Noticias relacionadas

María Corina MachadoPremio Nobel de Pazdictadura en venezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.