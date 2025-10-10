Esto había dicho María Corina Machado en entrevista con SEMANA: “Si Maduro se aferra, puede ser un escenario más comprometedor”

María Corina Machado recibió este viernes 10 de octubre de 2025 el Premio Nobel de Paz.

“Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida”, indicó la Academia, que le entregó el Premio Nobel de la Paz.

“En un momento en el que la democracia está amenazada”, el Comité ha señalado directamente al “régimen” de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

Machado está segura de que la dictadura de Nicolás Maduro vive sus momentos finales. En entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, la líder de la oposición venezolana explicó cómo ella ve la posibilidad de una salida del poder del chavismo y una transición hacia la democracia.

Vea la entrevista de Yesid Lancheros con María Corina Machado:

“Hemos sido muy claros: desde hace muchos años, en particular en los últimos meses, incluso desde antes de la elección, creemos en una transición pacífica y ordenada. Entendemos que ello implica ofrecer incentivos y garantías. Y estamos dispuestos a llevarlos adelante y acordarlos en el contexto de una negociación seria para la transición. Los puntos específicos de este proceso serán objeto de discusión en ese espacio y en ese momento. También de qué forma llegan los actores. Desde luego, insisto en que hay una realidad de aquí al 10 de enero, y habrá otra del 10 de enero en adelante. Si Maduro se aferra, si no entiende lo que está desplegándose, y las fuerzas que se están desplegando en este momento, puede ser un escenario mucho más comprometedor para él y su entorno”, aseguró.

"Si Maduro se aferra, si no entiende lo que está desplegándose, y las fuerzas que se están desplegando en este momento, puede ser un escenario mucho más comprometedor para él y su entorno” | Foto: AP

María Corina respondió a la pregunta de qué podría pasar si el régimen de Maduro busca coartar la libertad de Edmundo González, dado que en ese país pesa una orden de arresto en su contra. “Puede pasar cualquier cosa, porque estamos hablando de Venezuela. Si estuviéramos en una democracia mínimamente competitiva, te diría que el 10 de enero, a las 10:00 de la mañana, en la Asamblea Nacional, se juramenta el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Pero sabemos que estamos frente a un sistema criminal que se ha quitado todas las caretas”, mencionó la líder opositora.

“El mundo ya lo tiene claramente caracterizado y pretende aferrarse al poder, a la fuerza, utilizando la violencia, lo cual es una señal de debilidad, no de fortaleza. Estamos todavía a tres semanas del próximo 10 de enero. Es mucho lo que va a ocurrir en Venezuela, y lo que ya está pasando. Estamos decididos, independientemente de lo que haga Maduro ese día, a que el destino de nuestro país sea la libertad y a hacer valer el mandato del 28 de julio. Eso es lo que va a ocurrir antes, durante o después del 10 de enero”, agregó María Corina Machado a SEMANA.

Maria Corina Machado, lider opositora | Foto: AP

La líder opositora no duda que el 10 de enero Edmundo González estará en Venezuela para su posesión. “La juramentación de Edmundo González está en la Constitución venezolana, que dice claramente que el que saca más votos en una elección presidencial es el presidente electo. Nadie lo duda. El propio Parlamento Europeo, el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Ecuador, el Gobierno de Italia, el de Panamá, por ejemplo, así lo han reconocido, pero sobre todo lo ha demandado el pueblo venezolano”, dice.