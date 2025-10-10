Suscribirse

Mientras María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz y es aplaudida por el mundo entero, Diosdado Cabello aparece armado

La líder opositora fue reconocida por la lucha que ha mantenido, mientras que el régimen continuó con sus mensajes desafiantes.

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 2:31 p. m.
Diosdado Cabello y María Corina Machado.
Diosdado Cabello y María Corina Machado. | Foto: Foto 1: @Brillo82098 / Foto 2: Getty Images

María Corina Machado, la líder opositora que ha luchado por derrocar al régimen de Nicolás Maduro y llevar la libertad a Venezuela, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, una elección que prácticamente ha sido celebrada por todo el mundo.

Mientras se conocía el importante reconocimiento que recibió la política, del otro lado el panorama era totalmente diferente: Diosdado Cabello, el alfil más cercano a Maduro, aparecía armado y anunciando una nueva militarización.

ARCHIVO - La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un después después de unos polémicos comicios en los que, según afirma, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
María Corina Machado, la líder opositora que intenta liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: AP

Una vez se informó la elección de María Corina, la noticia comenzó a esparcirse por el mundo y en las redes sociales se viralizó el video del momento exacto en el que le anunciaban que fue la elegida por la lucha que ha mantenido y que, incluso, la ha llevado a estar en la clandestinidad.

Todo esto sucedía mientras que el ministro del Interior, rodeado de su personal más cercano, encabezaba el Plan Independencia 200 en el estado de Aragua.

En medio de este evento, Cabello continuó con el discurso que ha mantenido el régimen durante los últimos días por las especulaciones de un posible plan de Estados Unidos para apartarlos del poder.

“Ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”, expresó, mientras que en una mano tenía un micrófono y en la otra sostenía un fusil.

Estas palabras desataron aplausos y algarabía entre los presentes en el acto, lo que llenó de mucha más energía al número dos de la dictadura para seguir con su mensaje retador.

“Con profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto, el mensaje que estamos enviando a los que aún no han decidido sumarse a esta fila es a que se incorporen a la defensa de la patria, ya no es tiempo de que esta defensa le corresponda solo a la Fuerza Armada”, añadió.

El vocero chavista afirmó que esto no se trata de ningún mensaje que tenga como objetivo enviar alguna amenaza, pues ellos son “gente de paz”, sino que remarcan que defenderán su país hasta las últimas consecuencias.

Además, volvió a hablar de sus tesis sobre la droga y le lanzó, nuevamente, una dura crítica al gobierno de Donald Trump.

“Es el país que más consume drogas, de todo tipo en el mundo. Es el país del mundo donde fallecen más personas por consumo de alcohol”, puntualizó.

Mientras Cabello, muy fiel al estilo del régimen, enviaban un mensaje de guerra y de cero libertad, en la otra orilla la situación era completamente distinta: María Corina era aplaudida y elogiada por el mundo entero por la forma en la que ha luchado para cambiar la realidad que se vive en esta nación.

