María Corina Machado gana el Nobel de Paz: este es el video de la llamada de la Academia para darle la noticia

“¡Dios mío! ¡Dios mío! No tengo palabras. Espero que entienda que esto es un movimiento. Es el logro de toda una sociedad. Soy solo una persona", dijo ella emocionada.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 11:16 a. m.
Kristian Berg Harpviken, director del Nobel Institute, le da la noticia a María Corina Machado. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Instituto Premio Nobel

El Premio Nobel de Paz a María Corina Machado es un mensaje fundamental al pueblo de Venezuela y un portazo enorme a Nicolás Maduro.

La líder política fue destacada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

“Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”, agregó.

Contexto: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz, por su lucha por la libertad del pueblo venezolano

La academia publicó el video en el que le cuentan a María Corina la noticia, quizás la más importante que haya recibido en su vida.

“¿Hola? ¿Hablo con María Corina Machado? Sí, soy María Corina. Sí, María Corina. Me llamo Kristian Berg Harpviken. Soy el secretario del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Y le llamo para informarle que en unos minutos se anunciará aquí, en el Instituto Nobel, que se le otorgará el Premio Nobel de la Paz 2025. Así que, muchísimas felicidades”, le dice el funcionario.

María Corina responde: “¡Dios mío! ¡Dios mío! No tengo palabras”. Y luego agrega: “Espero que entienda que esto es un movimiento. Es el logro de toda una sociedad. Soy solo una persona. Desde luego, no lo merezco”.

Kristian Berg Harpvike le lee el elogioso texto que acompaña el premio: “Me alegra mucho escuchar tu reacción. Debo pedirte, María, que no reveles esto en los próximos cinco minutos hasta el anuncio oficial aquí en Oslo, que es a las 11:00 de la mañana. Después de eso, por supuesto, eres más que bienvenida a contárselo a quien quieras. Bueno, por experiencia, sabemos que la noticia ya se sabrá”.

