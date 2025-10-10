CONFIDENCIALES

María Corina Machado gana el Nobel de Paz: este es el video de la llamada de la Academia para darle la noticia

“¡Dios mío! ¡Dios mío! No tengo palabras. Espero que entienda que esto es un movimiento. Es el logro de toda una sociedad. Soy solo una persona", dijo ella emocionada.

10 de octubre de 2025, 11:16 a. m.