“Contamos con el presidente Trump”: María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que agradece el reconocimiento recibido al ser galardonada con el Nobel de la Paz 2025.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”, comenzó diciendo la líder opositora.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia”, agregó.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel, que destacó su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” grégimen de Nicolás Maduro.

Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó al presidente estadounidense Donald Trump, el mismo día en que entró en vigor en Gaza la tregua entre Israel y Hamás, acordada bajo la presión del mandatario republicano.

La Casa Blanca valoró la noticia en un tono crítico, diciendo que el Nobel privilegió criterios políticos.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

“El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, afirmó.

Donald Trump y el Premio Nobel de Paz | Foto: Getty Images

En una llamada con el secretario del comité cuando todavía era plena noche en Venezuela, la dirigente se mostró estupefacta y emocionada al conocer la noticia. “Oh Dios mío”, dijo según el video publicado en la cuenta de X de los Nobel.

“Estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, afirmó Machado.

La dirigente, que suma ya tres premios de gran peso internacional -Nobel, Sájarov y Vaclav Havel-, vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix vía AP) | Foto: AP

