Así fue el conmovedor abrazo de María Corina Machado, premio Nobel de Paz, con cientos de venezolanos, tras su reaparición en Oslo

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, hizo su primera aparición pública en 11 meses este jueves en Oslo, ante un centenar de seguidores.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia para otorgarle el premio Nobel de Paz, recibido por su hija Ana Corina Sosa.

La opositora salió a saludar después de las 2:20 a. m., hora de Oslo del jueves, 11 de diciembre, (8:20 p. m., hora en Colombia del miércoles), recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela.

La premio Nobel de Paz María Corina Machado saludó a las afueras del Grand Hotel, en Oslo, a cientos de venezolanos. Hubo abrazos y muestras de cariño. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/A0muxlq7hv — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

Un centenar de seguidores, en especial venezolanos, la esperaron cantando y gritando consignas por su país para verla saludar desde el balcón del Grand Hotel, un gesto que suelen hacer los laureados con el Nobel de la Paz en la capital noruega.

La galardonada bajó al primer piso del hotel y se acercó a los cientos de personas que estaban esperándola y sin importarle, saltó las vallas para acercarse a sus compatriotas y darles un conmovedor abrazo.

“El abrazo que necesita toda Venezuela. Gracias”, escribió Machado en sus redes sociales junto a varias fotos de ella con los presentes.

Los venezolanos presentes la recibieron como estrella de rock, que gritaban “¡Libertad!”, “¡valiente!”, y le pedían: “¡María, ayúdanos a volver!”, rompiendo la calma del centro en la apacible capital noruega.

“Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir el sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos”, dijo Machado en otra publicación.

La líder opositora no quiso responder preguntas al acercarse a la gente, donde se mezclaron periodistas y figuras políticas en el exilio como Leopoldo López, Lilian Tintori y Antonio Ledezma, todos radicados en España.

María Corina Machado saludó a las personas que la esperaban en la madrugada del 11 de diciembre. Legó a Oslo para recibir el Premio Nobel de Paz. | Foto: AFP

Casi a las 3:00 a. m., hora de Oslo, Machado regresó al hotel acompañada por su madre, Corina Parisca, portando banderas con mensajes de apoyo, rosarios y estampas de santos que le entregaron sus seguidores.

La opositora también estuvo acompañada de su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió en su lugar el Nobel de la Paz, luego de que no alcanzara a llegar a la ceremonia.

Un abrazo que pronto se repetirán miles de veces en toda Venezuela. 🇻🇪#ElNobelEsNuestro pic.twitter.com/j7DHXEHFQ3 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 11, 2025