Antioquia

Hidroituango: Contraloría advierte sobrecostos; la obra avanza en los tiempos estipulados

El proyecto ha tenido un seguimiento permanente de la Contraloría General desde el año 2022.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

27 de marzo de 2026, 9:47 a. m.
Hidroituango.
Hidroituango. Foto: Cortesía EPM

Desde la Contraloría General dieron a conocer que realizaron una nueva inspección en el proyecto Hidroituango en el departamento de Antioquia, donde la obra avanza, pero hay preocupaciones que tienen que ver con el incremento de los costos, pero también los retrasos que se han registrado.

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La visita fue realizada por el vicecontralor Carlos Enrique Silgado Betancourt, quien revisó el avance de la obra de este megaproyecto que es realizado en el norte de Antioquia.

De acuerdo con el informe, hasta el mes de febrero, la obra tenía un 95 % de avance con lo que tenía programado, pero las cifras de costos tienen un panorama complejo.

“Esto significa que, de confirmarse este valor final, habrá un mayor valor de $12,2 billones respecto de los $11 billones previstos inicialmente (+111 %)”, detalló la entidad.

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Trabajos en Hidroituango
Trabajos en Hidroituango. Foto: cortesía

De igual manera, sostuvieron que todo esto lo que hace es duplicar el valor inicial y es uno de los principales puntos de atención para el organismo de control; sin embargo, también hay factores que tienen que ver con el mayor plazo de ejecución y la situación de las pólizas de seguro.

“Hoy podemos decir que el seguimiento que realiza la Contraloría General ha sido exitoso, toda vez que, gracias a la gestión del equipo técnico y jurídico de EPM, la hidroeléctrica ya tiene 4 turbinas en operación comercial desde octubre de 2023 y se trabaja con rigor y orden para poner en operación comercial las 4 restantes entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2028”, aseguró Silgado.

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Trabajos en Hidroituango
Hidroituango. Foto: cortesía

Asimismo, dieron a conocer que EPM informó a la Contraloría que la Central Hidroeléctrica Ituango ha cumplido con sus obligaciones de energía firme hasta la fecha, alcanzando una disponibilidad de planta superior al 91 % en el año 2025.

“En momentos de gran incertidumbre sobre si Colombia podrá atender adecuadamente en el corto plazo la demanda creciente de energía eléctrica, no sobra recordar que la importancia de la Hidroeléctrica Ituango radica en su gran capacidad de generación, de hasta 2.400 megavatios hora (2.400 MWH), y que, una vez finalizada su construcción, se estima que podrá entregar al sistema interconectado nacional hasta un 17 % de la demanda actual de energía eléctrica del país”, finalizó la Contraloría.