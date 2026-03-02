“Entonces estamos jodidos”: Fico Gutiérrez responde a desmentida del Ejército por advertencia de atentado en Hidroituango

En las últimas horas se conoció una alerta de inteligencia que daba cuenta de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, podrían ser víctimas de un ataque con drones en su visita, este lunes 2 de marzo, a Hidroituango.

Autoridades de inteligencia dijeron haber detectado sobrevuelos de drones no autorizados en dicha zona, donde opera el frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

Fico Gutiérrez reveló que las disidencias se habrían infiltrado en Hidroituango: “Mandaron un video desde la Casa de Máquinas”

No obstante, en las últimas horas, el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, negó que esa institución haya emitido una alerta sobre un posible atentado con drones cargados con explosivos contra Gutiérrez y Rendón.

En El Debate de SEMANA, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre lo dicho por el comandante del Ejército Nacional.

“Entonces estamos jodidos porque la información nos la dio el Ejército y nos la dieron también los integrantes de nuestro esquema de seguridad, que son de la Fuerza Pública. El gobernador ha insistido en eso. Si fuera por nosotros, estaríamos allá. ¿Y por qué no se ha podido viajar? ¿Y por qué no han podido salir de allá del campamento las personas de los esquemas de seguridad nuestros y de las avanzadas? Porque hay artefactos explosivos”, manifestó Gutiérrez.

De tal modo, el alcalde de Medellín calificó de preocupante que se minimicen algunos hechos que se están presentando en el país, mientras los violentos hacen de las suyas.

“Que cese pronto la horrible noche”: le hacen pedido en vivo al próximo presidente que llegue en reemplazo de Petro

“Así minimizaron las amenazas contra Miguel Uribe y lo asesinaron. Así minimizaron los ataques contra nuestros soldados y policías y todos los días los asesinan. A nosotros la información que nos dieron es que es un dron de las Farc, y yo les pregunto: ¿acaso los drones de las Farc tiran rosas o toman fotos? Los drones de las Farc tiran bombas”, agregó el mandatario en El Debate.

No obstante, Gutiérrez dejó claro que no busca entrar a polemizar con algún integrante de las Fuerzas Militares o de la Fuerza Pública, destacando que de parte de él, como del gobernador Rendón, solo hay cariño hacia ellos.

“Pero llama mucho la atención que una advertencia que recibimos, una sugerencia justamente de no ir de parte de la Fuerza Pública, y nosotros respetando también ese trabajo de la Fuerza Pública en la zona, entonces ahora tratan de decir básicamente que no fue así. Pues bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, así como estamos acostumbrados a que cuando Petro llega a Medellín y no se reúne con nosotros, ¿con quién se reúne? Con los bandidos y hace tarimazos”, señaló Gutiérrez en El Debate.

Fico Gutiérrez reveló que las disidencias se habrían infiltrado en Hidroituango: “Mandaron un video desde la Casa de Máquinas”

El alcalde de Medellín también manifestó que, en últimas, al presidente Gustavo Petro no le interesaba la vida, ni de él, ni del gobernador de Antioquia.

“Le voy a decir algo. A Petro no se le da nada que asesinen al gobernador y a mí. No se le da nada que sus amigos de las Farc nos maten a los dos, porque además se quita un problema de encima”, aseveró Gutiérrez.