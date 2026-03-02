Fico Gutiérrez reveló que las disidencias se habrían infiltrado en Hidroituango: “Mandaron un video desde la Casa de Máquinas”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo una alarmante revelación este lunes al confirmar que las disidencias de las Farc del Frente 33, al mando de alias Calarcá, habrían infiltrado la operación de la hidroeléctrica Hidroituango en Antioquia.

La revelación se produjo horas después de que tanto Gutiérrez como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciaran un presunto plan de las disidencias para atentar contra ellos en una visita programada a Hidroituango este lunes en la mañana.

Los mandatarios no pudieron realizar el recorrido porque horas antes fue visto un dron, al parecer de las disidencias, sobrevolando el lugar donde se haría la rueda de prensa.

Durante varios meses, por la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico de Ituango pasaron las aguas del río Cauca. Aunque a primera vista la estructura parece haber soportado la presión, entre tres y seis meses le tomará a EPM definir en qué circunstancias quedó el corazón del proyecto. Foto: Esteban Vega

Ante esto y tras la confirmación de la presencia de Calarcá en la zona, la visita a Hidroituango fue cancelada. “Recibimos información de que, probablemente, se podría atentar contra nosotros”, dijo el alcalde Gutiérrez.

No obstante, sus denuncias no se quedaron ahí; el mandatario local señaló que en días pasados recibieron una serie de requerimientos y extorsiones por parte de las disidencias dirigidos al personal de la hidroeléctrica, y como no obtuvieron respuestas, atentaron contra infraestructura clave. “Nos han volado como tres torres de energía, pero nosotros no vamos a ceder”.

Asimismo, Fico Gutiérrez denunció que las disidencias de Calarcá lograron infiltrar la operación de Hidroituango. “Nos han mandado videos desde Casa de Máquinas, en una muestra de intimidación”. Al ser cuestionado por eso, el alcalde agregó: “Claro, que lograron infiltrar la operación”.

Sobre el atentado

El gobernador de Antioquia entregó detalles de la amenaza de atentados en su contra. “Nos disponíamos a viajar este lunes a Hidroituango con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hay que destacar que esta obra no solo es la estabilidad energética del país, sino la tenacidad de los antioqueños, un proyecto que se visionó hace más de 60 años y hoy se consolida. Gracias a una conciliación billonaria que se hizo entre la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, se generaron rentas con cargo a ese proyecto por primera vez”.

Federico Gutierrez Andrés Julián Rendón Gustavo Petro Foto: Semana / Presidencia

Precisó que, ante la veracidad de la información entregada, decidieron cancelar el viaje. “Nosotros, para preservar la vida de las personas que nos iban a acompañar, decidimos aplazar el viaje ante la inminencia de ese ataque. Hay que recordar que este es un proyecto que no le gusta a los grupos criminales; tampoco le gusta a Gustavo Petro”.

De igual manera, añadió: “Prácticamente no hay semana que no se oponga a Hidroituango. Por cuenta de este gobierno se crecieron los bandidos que delinquen allí bajo el mando de alias Calarcá, el Frente 36, que hoy tiene una supremacía y una capacidad dotacional, incluso, superior a la de la Fuerza Pública”.