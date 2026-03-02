“Que cese pronto la horrible noche”: le hacen pedido en vivo al próximo presidente que llegue en reemplazo de Petro

Es crítica la situación de inseguridad que se vive en varias zonas del país por cuenta del accionar de los grupos armados. En medio de esto, se conoció que habría un supuesto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Al parecer, el hecho criminal se iba a concretar durante la visita que los dos mandatarios realizarían a Hidroituango, por lo que el evento fue cancelado. Todo indica que detrás del posible ataque estaría el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Rendón y Gutiérrez hablaron en El Debate de SEMANA acerca de este tema e hicieron un pedido para el próximo presidente que sea elegido por los colombianos y que reemplazará en la Casa de Nariño a Gustavo Petro.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El alcalde de Medellín fue claro al advertir que han sentido un abandono por parte del Gobierno debido a las diferencias ideológicas que se mantienen. Por lo mismo, lanzó una frase que llamó la atención sobre lo que espera en los próximos meses: “Que cese pronto la horrible noche”.

“Entonces estamos jodidos”: Fico Gutiérrez responde a desmentida del Ejército por advertencia de atentado en Hidroituango

“El odio desde el Gobierno contra las regiones es inadmisible. (…) Ellos toda la vida se quejaron de que, al ser oposición, eran aislados, pero mire que ahora tuvieron la oportunidad de estar en el poder y no le cumplieron a las regiones que estaban representadas por personas de oposición”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que durante todos estos años hubo mucha “carreta” para facilitarles que posaran de víctimas, pero ahora que tuvieron la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, terminaron dejando en el olvido a las regiones.

De hecho, Gutiérrez fue más allá y puso algunos ejemplos en los que, a su juicio, queda en evidencia que el Ejecutivo de Petro no apoyó a todos los departamentos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

“La vía al Mar, el tramo que nos correspondió a la Gobernación y a la Alcaldía, está prácticamente listo, pero no el otro tramo que le correspondía a la Nación y que dejaron abandonado en un 54 %; ahora pusimos nosotros los recursos y vamos a terminar ese proyecto”, comentó.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Otro ejemplo que puso sobre la mesa es el acueducto de Urabá, recordando que en su momento el Ejecutivo se comprometió a hacerlo, pero finalmente serán ellos los que terminen todo el proceso y ayuden a las personas que viven en esta zona.

“Aspiramos a que llegue un presidente que mire con cariño a las regiones, que deje de lado ese centralismo absurdo, pero especialmente ese odio político”, expresó.

Por su parte, Andrés Julián Rendón, en la misma línea que Fico, aseguró que ellos han tenido que tapar los “huecos” que ha venido dejando el Gobierno de Petro.

Además, cuestionó que el jefe de Estado, según él, “usurpe” las funciones que le corresponden a otras instituciones.

“Petro no solo es una persona que en todas y cada una de sus acciones muestra un odio muy grande hacia Antioquia, sino que esa contemporización que ha hecho con el crimen se ha vuelto sumamente peligrosa”, apuntó.