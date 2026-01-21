Nación

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

Las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, serían las responsables de este acto de terror.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Uniforme de la Policía Nacional
Uniforme de la Policía Nacional Foto: Cortesía Policía Nacional

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional dio a conocer que uno de sus uniformados que se encontraba en El Plateado, Cauca, resultó herido luego de que las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, detonaran un vehículo cargado de explosivos.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes, 20 de enero, en jurisdicción del municipio de Argelia, una de las zonas más golpeadas por el horror de la guerra. De acuerdo con la información preliminar, este acto terrorista iba dirigido contra integrantes de la Policía Nacional, quienes adelantan estrictos controles en este punto del Cauca.

Según informó la Policía, “un uniformado de la Policía Nacional resultó con lesiones leves, recibió atención médica de manera oportuna y se encuentra fuera de peligro”.

Tras este atentado con explosivos, la Policía, con apoyo de las tropas del Ejército Nacional, desplegó una operación en la zona con el fin de contener cualquier otro hecho criminal.

“La institución activó los protocolos de seguridad, reacción y control, lo que permitió restablecer la normalidad en la zona y garantizar la protección de la comunidad”.

Asimismo, indicaron que los integrantes de las disidencias de Iván Mordisco continúan coordinando estas acciones de terror para atacar a la fuerza pública.

“En articulación con el Ejército Nacional, se adelantan las acciones operativas y de control necesarias para fortalecer las condiciones de seguridad, la presencia institucional y la estabilidad del orden público”, señala el comunicado.

Desde la institución policial rechazaron este tipo de actos, que ponen en jaque la seguridad de las comunidades que residen en este territorio.

“Este tipo de acciones criminales atentan contra la integridad de nuestros uniformados y afectan la tranquilidad de las comunidades”, se lee en el documento.

Carro con explosivos en el Cauca.
Carro con explosivos en el Cauca. Foto: Suministrada a Semana.
Al tiempo advirtieron que “no se permitirá que estructuras delincuenciales intimiden el ejercicio legítimo de la autoridad”.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la vida, la integridad del personal y la seguridad ciudadana, e invita a la comunidad a suministrar información que contribuya a la prevención y esclarecimiento de estos hechos, a través de los canales institucionales, con absoluta reserva”, concluyó el comunicado.

Policía terminó herido por detonación de vehículo cargado con explosivos en El Plateado, Cauca

