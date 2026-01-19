Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Una nueva masacre sacude a Colombia. Este lunes, 19 de enero, se conoció el asesinato de al menos cuatro personas en la zona rural de Padilla, en el departamento del Cauca, donde hay presencia de grupos armados ilegales.

El homicidio múltiple se registró en el sector conocido como El Chamizo, en zona rural de la zona antes mencionada. De acuerdo con la información que se conoció preliminarmente, hombres armados llegaron y dispararon contra varias personas que terminaron sin vida.

Líderes sociales hablaron con El País de Cali entregando algunos detalles de este hecho de horror: “Por el momento nos reportan que los homicidas llegaron disparando a este lugar, el cual está ubicado a unos quince minutos aproximadamente del área urbana de Padilla, y aprovechándose del terror de las víctimas, empezaron luego a tumbar las puertas de las viviendas para así ubicar a las personas que buscaban y así asesinarlas delante de sus familiares”.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Asimismo, precisaron que los responsables serían un grupo de jóvenes dedicados a hechos ilegales que se conocen como los 5 y 6.

“Los que hicieron eso fueron los pelados de esa vereda de Guachené,entonces al momento de asesinar a sus contrincantes, lo que hicieron también fue acabar con la vida de gente que no tiene nada que ver en esas rivalidades”, dijo el medio antes en mención.

Hasta el momento, se desconocen las plenas identidades de las víctimas. Un equipo de la Policía Nacional junto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para poder realizar las pesquisas necesarias en este nuevo hecho de violencia.

Las personas que tengan información se la pueden comunicar a la Policía Nacional por medio de la línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día. Se espera que las autoridades puedan emitir un comunicado oficial por esta nueva masacre.