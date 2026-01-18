Ejército alerta por instalación de explosivos cerca de comunidades en el Guaviare

El Ejército advirtió por la posible instalación de explosivos cerca de las comunidades en el Guaviare, a raíz de la guerra que hay entre las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y las de alias Calarcá, que habría dejado al menos 30 muertos en el más reciente combate conocido.

Las disidencias de Calarcá entraron en guerra con las de Iván Mordisco en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El coronel Ángel Benítez, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la brigada 22, explicó: “Con la instalación de un puesto de mando unificado, realizado por las autoridades del Departamento del Guaviare, se analizó la situación de orden público en el municipio de El Retorno tras los hechos registrados en la vereda Cubay”.

Añadió el mando militar que el Ejército “mantiene presencia en el área, adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca de las comunidades y proteger así la integridad de la población. Se continúa el seguimiento permanente de la situación de seguridad en el departamento del Guaviare”.

Iván Mordisco entró en guerra con Calarcá en el Guaviare en las últimas horas. Foto: GETTY IMAGES

Durante el fin de semana, las comunidades reportaron crudos combates entre las disidencias de las Farc, que habrían generado un número alto de muertos, cifra que aún no se ha podido establecer por la delicada situación de orden público.

Líderes comunales del Guaviare indicaron que la situación tiene atemorizadas a las comunidades, generando confinamientos y desplazamientos en la región.

Imágenes que han circulado en las redes sociales muestran decenas de cuerpos sin vida tirados sobre carreteras y veredas, que al parecer serían de los muertos que ha dejado la guerra entre las disidencias de las Farc.

El Ejército desplegó tropas en el Guaviare. Foto: Octava División del Ejército Nacional

Tras la compleja situación, las autoridades militares anunciaron el despliegue de tropas en la región para verificar los hechos violentos.

El Guaviare es un departamento importante para los grupos criminales por la presencia de cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico.

La zona se convirtió en una región de confrontaciones por las economías ilícitas que se disputan el ELN y las disidencias de las Farc.