Iglesia alerta por escalada violenta en Guaviare tras combates entre disidencias y pide respeto al DIH

La Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia expresaron su “profunda consternación” por los recientes hechos de orden público ocurridos en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, que dejaron un “grupo numeroso de personas” fallecidas.

En esa zona del país ocurrieron cruentos combates entre estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco y miembros de los grupos al mando de alias Calarcá.

Aunque hasta el momento no se conoce una cifra oficial de los miembros de las disidencias muertos en los enfrentamientos, desde la comunidad se habla de que podrían ser cerca de 24 personas las que cayeron en el conflicto.

En un comunicado dirigido a la opinión pública y firmado por monseñor Jesús Alberto Torres Ariza, obispo de San José del Guaviare, y monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, la Iglesia Católica se unió al llamado del papa León XIV por “una paz desarmada y desarmante” y advirtió que estas confrontaciones solo aumentan el sufrimiento de las comunidades afectadas. Según el pronunciamiento, la violencia ha provocado alta victimización, confinamiento y desplazamiento de población indígena y campesina, además de la muerte tanto de combatientes como de personas ajenas al conflicto.

Las autoridades eclesiásticas señalaron que estos hechos también crean un clima de miedo que dificulta la convivencia y altera la vida ciudadana en condiciones de tranquilidad. Por ello, hicieron un llamado directo a los actores involucrados en la confrontación para que se comprometan con el respeto a los principios del derecho internacional humanitario y garanticen la protección de la población civil, que ya se encuentra gravemente afectada en esta región del país.

La letal confrontación ocurrida en el Retorno Guaviare se habría presentado entre la Estructura 1 Armando Ríos o Martín Villa, de la facción de alias Iván Mordisco, del denominado Estado Mayor Central y las estructuras Jhon Linares e Isaías Carvajal de Calarcá.

Las comunidades del municipio aseguran que los duros enfrentamientos iniciaron en horas de la mañana del pasado viernes 16 de enero, cuando las disidencias lideradas por Calarcá ingresaron a varias veredas del municipio.

El mensaje de la Iglesia Católica también incluyó un pedido para que se respete la vida de combatientes heridos o retenidos durante los enfrentamientos, en línea con las obligaciones humanitarias en contextos de conflicto armado. Asimismo, la Conferencia Episcopal invitó a las partes a buscar el diálogo y la concertación como el camino “más eficaz” para lograr una convivencia ciudadana sostenible.

También expresó su respaldo espiritual a las comunidades del Guaviare, elevando una oración para que reciban la protección que necesitan y para que “se desarmen los corazones de los violentos”.