Hombre se lanzó a una represa en Huila al huir de un ataque armado y está desaparecido; una pareja fue asesinada en el mismo hecho

Las autoridades del Huila investigan un hecho violento ocurrido en inmediaciones de la represa El Quimbo, en la vía Agrado-Garzón, durante la noche del martes. En el incidente, una pareja fue asesinada y una tercera persona, identificada como Jesús Antonio Canizales, de 48 años, se lanzó al agua al intentar huir y permanece desaparecida mientras continúan las labores de búsqueda.

Las víctimas mortales fueron Ovier Martínez, de 51 años, y Yineth Sotto Sánchez, de 40, ambos oriundos del departamento de Caquetá y que se dirigían hacia Medellín.

En el vehículo también viajaba el hijo de la pareja, quien logró sobrevivir y alertar a las autoridades. Los móviles del ataque siguen siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

Antonio Canizales se lanzó desde el viaducto conocido como El Embalsadero hacia la represa El Quimbo al buscar huir de los agresores. Desde entonces, equipos de búsqueda acuática adelantan labores en el embalse para dar con su paradero.

Las tareas de búsqueda han incluido maniobras con ganchos especializados y el apoyo de pescadores arponeros que se han sumergido en el punto donde, de manera preliminar, se cree que Canizales cayó al agua.

En las labores participan unidades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y las autoridades locales, en coordinación con la Alcaldía de El Agrado. Los operativos se han extendido por más de 24 horas.

De manera paralela, las autoridades adelantan la verificación del avistamiento de un cuerpo sin vida flotando en las aguas de la represa El Quimbo. Allí se verifica si el hallazgo correspondería a Jesús Antonio Canizales, el hombre desaparecido en el embalse.

Desde la Policía del Huila se informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho violento ocurrido en inmediaciones de la represa.

El comandante del departamento de Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, indicó que aún no hay conclusiones sobre los móviles del ataque y que las autoridades avanzan en la recolección de información para establecer responsabilidades.

Este hecho ocurre en medio de un momento de seguridad complejo en el departamento del Huila. En semanas recientes, se han registrado otros episodios de violencia que han encendido las alertas de las autoridades y de la ciudadanía, especialmente en municipios del occidente y sur del departamento, donde se han denunciado acciones armadas y ataques contra la fuerza pública.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Tesalia, en el occidente del Huila, donde en la noche del viernes 5 de diciembre del año pasado se registró un ataque armado contra la estación de Policía del municipio.

Tras ese atentado, las autoridades informaron que se adelantaron operativos para restablecer el orden público y dar con los responsables, mientras que líderes políticos y habitantes del municipio expresaron su preocupación por la situación de seguridad en el departamento.