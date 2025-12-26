Confidenciales

Procuraduría tiene la última palabra en investigación contra exalcalde de Rivera, Huila, por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales

Más de 305 millones de pesos no habrían sido invertidos en el municipio.

Redacción Confidenciales
26 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
Exalcalde de Rivera, Huila, Jhon Jairo Yepes.
Exalcalde de Rivera, Huila, Jhon Jairo Yepes. Foto: Suministrada a SEMANA.

La Procuraduría General de la Nación tiene la última palabra en medio del proceso disciplinario que lleva contra el exalcalde del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, Jhon Jairo Yepes, por un presunto incumplimiento grave de obligaciones legales en materia ambiental durante la vigencia de 2021.

De acuerdo con la información que tiene el ente de control, el municipio no habría realizado ninguna inversión de los ingresos corrientes destinados al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, norma que obliga a las entidades territoriales a invertir como mínimo el 1 % de dichos recursos en la protección y conservación de áreas estratégicas para el recurso hídrico.

En total, serían 305 millones de pesos los que no habrían sido invertidos en los temas ambientales del municipio. SEMANA conoció que la investigación fue cerrada y se espera una decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación.

