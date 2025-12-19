Cuatro soldados heridos en ataque de Aguachica fueron trasladados a Bogotá y permanecen en UCI con pronóstico reservado

Cuatro de los militares que resultaron heridos en el ataque sufrido la noche del 18 de diciembre en la Base del Batallón de la Infantería N.° 14 —Capitán Antonio Ricaurte—, en la zona rural de Aguachica, Cesar, fueron trasladados a la capital para recibir atención especializada.

El Hospital Militar Central los reportó en Unidad de Cuidados Intensivos, en condición crítica y con pronóstico reservado.

El ataque dejó un salgo de siete soldados fallecidos y alrededor de 30 uniformados heridos. Las autoridades han señalado que la acción combinó el uso de aeronaves no tripuladas (drones) y artefactos explosivos tipo tatuco contra las instalaciones militares.

¿Quiénes son los pacientes trasladados?

Los cuatro militares que ingresaron al Hospital Militar Central en Bogotá fueron identificados como los soldados profesionales Francisco Javier Mendoza Zabala, Juan David Moreno Caldera y Elkin Pérez Cantillo, y el soldado regular Jorge Mario López Acosta (SL18). La institución explicó en su comunicado que todos permanecen en UCI bajo observación de un equipo multidisciplinario.

“Tuvimos un día fregado”: Gustavo Petro por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc y el ELN

El traslado a la capital responde a la necesidad de atención de alta complejidad que ofrece el Hospital Militar Central, que dispuso sus capacidades técnicas y científicas para atender a los heridos. La entidad indicó que emitirá un nuevo parte sobre la evolución clínica en las próximas 48 horas.

Las fuerzas armadas han atribuido el atentado al Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Informes de inteligencia han identificado a presuntos cabecillas vinculados a la operación, entre ellos a José Sánchez Navarro —alias Wilser— y a Alonso Contreras Ramírez —alias Fercho—, quienes tienen órdenes de captura vigentes por delitos relacionados con terrorismo y rebelión. Las autoridades continúan la investigación para precisar responsabilidades.

La Gran Consulta por Colombia le envió un mensaje al ELN desde Norte de Santander: “Vamos a perseguir su plata”

En el balance preliminar se reportó que las explosiones y los efectos de los artefactos impactaron instalaciones y personal que se encontraba en la base realizando actividades regulares dentro del recinto militar.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el ataque y anunció a través de su red social X medidas para reforzar la protección contra este tipo de acciones. El Gobierno anunció también incentivos para obtener información que permita anticipar atentados con drones y declaró la intención de avanzar en la adquisición de sistemas antidrones.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

En ese marco, el Ministerio ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por datos que ayuden a prevenir o esclarecer futuros atentados.

Las autoridades informaron además el despliegue de capacidades operacionales y de inteligencia para dar con los responsables y dar acompañamiento a las familias de las víctimas.