Luego de la arremetida violenta que ha tenido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varias partes del país, desde la Gran Consulta por Colombia le enviaron un mensaje a esa agrupación criminal.

“Le quiero decir al ELN que vamos a ir por su plata”, aseguró Juan Manuel Galán. El candidato del Nuevo Liberalismo dijo que irán tras el poder político y el territorio que está ocupado por esta guerrilla.

“Este territorio que tanto ha sufrido de su extorsión, del pretender su imperio criminal e imponérselo a esta población, pues eso no va a seguir ocurriendo, señores del ELN, paramilitares en Venezuela”, cuestionó Galán.

Según el candidato del Nuevo Liberalismo, ese grupo se financiaría de crímenes como el tráfico de droga, la extorsión y la trata de personas, por lo que dijo que perseguirán el crimen organizado.

Vicky Dávila le envió un mensaje al ELN. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

David Luna agregó que están cumpliendo, pues desde la Gran Consulta por Colombia dijeron que saldrían a las regiones más golpeadas del país. “Aquí estamos en Cúcuta juntos, demostrando que hay que defender la frontera y hay que brindarle oportunidades a todo el Norte de Santander”, mencionó.

Luna criticó al régimen de Nicolás Maduro, pues considera que se trata de un delincuente. “Es un dictador y tiene que caer, porque, como decía María Corina Machado, hasta que no haya democracia en Venezuela, no habrá paz en Colombia”, dijo.

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria

Mauricio Cárdenas respaldó a María Corina Machado y pidió que se restablezca la democracia en Venezuela. Criticó al Cartel de los Soles y mencionó que en Venezuela se refugiarían los grupos armados organizados. Cárdenas aseguró que, si llegan a la Presidencia, ese paso comercial entre ambos países siempre estará abierto.

Juan Daniel Oviedo señaló que todos los puentes que comuniquen Colombia con Venezuela deben ser símbolo de progreso, seguridad y oportunidades.

“Tenemos que entender que la relación entre Colombia y Venezuela tiene grandes desafíos y grandes oportunidades para un pueblo como el de Norte de Santander, que requiere ser visibilizado, ser escuchado y tenido en cuenta en el progreso de ambos países”, dijo Oviedo.

Anibal Gaviria pidió que retorne la democracia a Venezuela. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Aníbal Gaviria agregó que buscarán que la democracia regrese a Venezuela e insistió en el respaldo a María Corina Machado.

Vicky Dávila dijo que desde el Puente Simón Bolívar respaldan a los colombianos y a los venezolanos. La candidata criticó al ELN y les envió un mensaje a los militares y policías. “Estamos con ustedes, y ustedes van a volver a brillar”, señaló.

Dávila también le envió un mensaje a Antonio García, a quien llamó “cabecilla” del ELN. “Va a caer con todos sus secuaces”, aseguró.