Revelan estado de salud de María Corina Machado y confirman sorpresivo detalle sobre su ubicación

Uno de los opositores cercanos a la nobel de Paz emitió un importante mensaje vía X.

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 1:26 p. m.
Premio nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega.
Premio nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega. Foto: AFP

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de María Corina Machado, quien sufrió una fractura vertebral en su viaje clandestino para salir de Venezuela y llegar a Noruega la semana pasada, se conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud.

El coordinador internacional de María Corina Machado y uno de sus portavoces más reconocidos, Pedro Urruchurtu, aseguró que la premio nobel de la Paz está “bien”.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el primer ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo”, dice el mensaje.

El diario Aftenposten detalló que, según sus fuentes, las condiciones climáticas eran muy adversas y que, tras su llegada a Noruega el pasado jueves por la noche, acudió al Hospital Universitario Ulleval de Oslo para realizarse una revisión, tras lo que el equipo médico le detectó una fractura en una vértebra.

Las lesiones han sido confirmadas por la exjefa de campaña de Comando Con Venezuela, Magalli Meda. El viaje en alta mar, que duró aproximadamente cinco horas, le impidió llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del galardón y, en su lugar, recogió el premio su hija, Ana Corina Sosa.

Machado habría huido de Caracas disfrazada y con una peluca hasta llegar a la costa, donde habría cogido un barco hacia la pequeña nación insular de Curazao. Fue en ese tramo del viaje donde la opositora se habría lesionado. Posteriormente, habría tomado un avión hacia Oslo que hizo escala en Estados Unidos.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, declaró Machado la semana pasada en Oslo.

María Corina Machado
María Corina Machado. Foto: AFP

Por su parte, Nicolás Maduro cuestionó la fractura de la ganadora del Nobel de la Paz. “Dice que tiene una vértebra rota, lo que tiene roto es el cerebro y el alma porque es una demonia, odia a Venezuela, te odia a ti”, dijo el dictador venezolano.

Más temprano, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó los detalles sobre la salida de Machado de Venezuela de “cuento rimbombante”.

“Tratan de poner y adornar (...) para darle un carácter mítico”, aseguró Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

Esta es una de las imágenes más conmovedoras de la aparición, en la madrugada del 11 de diciembre, de María Corina Machado.
Esta es una de las imágenes más conmovedoras de la aparición, en la madrugada del 11 de diciembre, de María Corina Machado. Foto: AFP

La líder opositora venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela.

*Con información de AFP.

