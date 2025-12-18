Política

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria

En los últimos días varios de los candidatos a la Presidencia han venido insistiendo en la unión.

Nicolás Méndez Galvis

18 de diciembre de 2025, 10:32 p. m.
La Gran Consulta por Colombia busca sumar respaldos.
La Gran Consulta por Colombia busca sumar respaldos. Foto: SEMANA

Luego de apenas unos días de haber anunciado la Gran Coalición por Colombia en la que están Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria, ya se adelantarían conversaciones para determinar si se suman más candidatos.

SEMANA conoció que en las últimas horas se dio una reunión en La Candelaria, en el centro de Bogotá, en la que se exploraron las posibilidades de que Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se sumen a la Gran Consulta por Colombia.

El encuentro es clave porque hasta el próximo lunes, 22 de diciembre, se vence el plazo para que los candidatos puedan definir si finalmente se miden en un proceso de consultas interpartidistas.

LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA
De izquierda a derecha: Mauricio Cardenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Aunque por ahora no se ha confirmado que Valencia y Pinzón vayan a hacer parte de esa consulta, los miembros de esa alianza han extendido la invitación a ambos para sumar esfuerzos.

Por un lado, Valencia fue elegida en los últimos días como la candidata del Centro Democrático luego de que el partido de oposición llevara a cabo una encuesta interna en la que compitió con Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En medio del anuncio de la Gran Consulta por Colombia, los candidatos insistieron en el llamado a la unión. Uno de los acuerdos a los que llegaron es que no realizarán una encuesta, sino que se estableció que el mecanismo por el que elegirán a su candidato será una consulta en marzo.

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Reconocen que aunque no todos tienen la misma visión de país, sí tienen puntos en común y pueden llegar a acuerdos. Lo que es claro es que quieren hacerle frente al candidato que resulte elegido en el petrismo en el proceso que adelanta el Frente Amplio.

Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No entrará quien esté bloqueado por ese conflicto de odio (…); la gente lo que quiere es avanzar y a quien le muestre un camino para seguir adelante”, dijeron en medio de una rueda de prensa.

Esta idea representaría el llamado a la unión que hizo en su momento el expresidente Álvaro Uribe, quien habló de hacer una alianza desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, sin embargo, ambos candidatos ya se negaron a esa posibilidad.

En ese sentido, esta alianza podría estar representando ese propósito como una alternativa que recoja a candidatos desde la centroderecha hasta la derecha que le pueda competir a la continuidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Noticias Destacadas