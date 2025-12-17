Política

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Se conocieron detalles de la coalición de David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 2:25 p. m.
La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El grupo de precandidatos a la Presidencia presentó el manifiesto de La Gran Consulta por Colombia, una iniciativa que busca definir, mediante una consulta abierta el próximo 8 de marzo, un aspirante a la Casa de Nariño con capacidad de liderazgo, vocación de acuerdos y responsabilidad para gobernar el país.

La iniciativa plantea una apuesta por la participación directa de los ciudadanos y se distancia de lo que denomina “imposiciones partidistas”, especulaciones políticas y respaldos tradicionales.

Según el manifiesto, la consulta permitirá que los votantes elijan libremente al aspirante que represente un proyecto serio y viable para Colombia.

Entre los nombres de precandidatos que se unieron figuran Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y David Luna, quienes, de acuerdo con lo que aseguraron, podrían conducir al país hacia un escenario de mayor seguridad, estabilidad y oportunidades.

Los precandidatos insistieron en que no se trata de una propuesta en contra de otros sectores, sino de una apuesta a favor del progreso, basada en la unión, el debate abierto y el diálogo franco.

Asimismo, rechaza los liderazgos personalistas y los proyectos sustentados en una supuesta superioridad moral.

Dentro de los acuerdos hechos por los seis precandidatos están la no formulación de una encuesta, el consenso para el ingreso de nuevos integrantes y los votos de la mayoría para salir de dicho grupo.

Por otro lado, los aspirantes han dicho que la puerta quedará abierta para que nuevos liderazgos de partidos políticos de centro y derecha se integren a la consulta. Le dejan la vía libre a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, para conversar sobre la posibilidad de una unión.

Sin embargo, aseguran que solo se podrán integrar a la consulta candidatos con los que tengan puntos en común, que posean visiones de país que se alinean con lo que piensan para el futuro de Colombia y con quien sepan hacer equipo para avanzar.

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

Frente a las líneas rojas que no piensan sobrepasar para integrar a nuevos candidatos, Juan Manuel Galán aseguró que no podrá ingresar quien esté “anclado” al pasado y que no quiera avanzar. “No entrará quien esté bloqueado por ese conflicto de odio (…); la gente lo que quiere es avanzar y a quien le muestre un camino para seguir adelante”, manifestó el líder del Nuevo Liberalismo.

