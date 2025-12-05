Vicky Dávila le envía contundente mensaje a Álvaro Uribe: “Vamos para adelante con la gran consulta para recuperar a Colombia”

La precandidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe con relación a la posibilidad de una consulta entre varios candidatos de la derecha.

“Presidente Álvaro Uribe, la consulta tiene seguir. Vamos para adelante a recuperar a Colombia, juntos con millones de ciudadanos que buscan la solución de sus problemas, una oportunidad y un país diferente. Los colombianos merecen el mejor gobierno posible, intachable y trabajador”, aseguró.

Dávila le agradeció al exmandatario por sus esfuerzos por unir a Colombia, por defender la democracia y la libertad. “Vamos a ganar y vamos a derrotar el neocomunismo”, dijo.

En las últimas horas varios precandidatos se han referido a esa posibilidad. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también abrió la puerta para que se pueda llevar a cabo una consulta interpartidista en marzo entre sectores que enfrenten la continuidad de Gobierno de Gustavo Petro.

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo. En acuerdo con los partidos que avalan y coavalan mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026″, aseguró Pinzón.

Según dijo, el objetivo sería construir una Gran Coalición Democrática que defienda “el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias”.

Vicky Dávila sigue su campaña por el Movimiento Valientes. | Foto: Movimiento Valiente

Por su parte, uno de los que aparentemente habría cerrado la puerta a esa posibilidad fue Abelardo de la Espriella. En medio de la radicación de más de 5 millones de firmas para ser avalado como candidato, dijo que con ese respaldo no tendría sentido ir a una consulta. En cambio, considera que se debería hacer una encuesta.

“Yo tengo un mandato popular con los más de 5 millones de colombianos que firmaron. He decidido no ir a la consulta; pero sigo abierto para participar en la encuesta que yo mismo propuse desde hace un mes”, afirmó.

Hasta el momento el expresidente Álvaro Uribe no se ha referido a este proceso, sin embargo, en el Centro Democrático se estarían decantando por dos candidatos de los tres que quedan en la baraja entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, tras la salida de Miguel Uribe Londoño por diferencias dentro de la colectividad. No se descarta que, de ellos, dos candidatos vayan a competir en esa consulta en marzo.