Suscribirse

Política

Vicky Dávila le envía contundente mensaje a Álvaro Uribe: “Vamos para adelante con la gran consulta para recuperar a Colombia”

La periodista le pidió al mandatario que se continúe con esta idea para escoger un candidato que enfrente al petrismo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 4:47 p. m.
ED 2264
Vicky Dávila le hizo el llamado al expresidente Álvaro Uribe. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La precandidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe con relación a la posibilidad de una consulta entre varios candidatos de la derecha.

“Presidente Álvaro Uribe, la consulta tiene seguir. Vamos para adelante a recuperar a Colombia, juntos con millones de ciudadanos que buscan la solución de sus problemas, una oportunidad y un país diferente. Los colombianos merecen el mejor gobierno posible, intachable y trabajador”, aseguró.

Dávila le agradeció al exmandatario por sus esfuerzos por unir a Colombia, por defender la democracia y la libertad. “Vamos a ganar y vamos a derrotar el neocomunismo”, dijo.

En las últimas horas varios precandidatos se han referido a esa posibilidad. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón también abrió la puerta para que se pueda llevar a cabo una consulta interpartidista en marzo entre sectores que enfrenten la continuidad de Gobierno de Gustavo Petro.

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo. En acuerdo con los partidos que avalan y coavalan mi candidatura, Oxígeno y ADA, presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 8 de marzo de 2026″, aseguró Pinzón.

Según dijo, el objetivo sería construir una Gran Coalición Democrática que defienda “el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias”.

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila sigue su campaña por el Movimiento Valientes. | Foto: Movimiento Valiente

Por su parte, uno de los que aparentemente habría cerrado la puerta a esa posibilidad fue Abelardo de la Espriella. En medio de la radicación de más de 5 millones de firmas para ser avalado como candidato, dijo que con ese respaldo no tendría sentido ir a una consulta. En cambio, considera que se debería hacer una encuesta.

“Yo tengo un mandato popular con los más de 5 millones de colombianos que firmaron. He decidido no ir a la consulta; pero sigo abierto para participar en la encuesta que yo mismo propuse desde hace un mes”, afirmó.

Contexto: Juan Carlos Pinzón reveló detalles de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe: “Estoy dispuesto a ir a una consulta popular”

Hasta el momento el expresidente Álvaro Uribe no se ha referido a este proceso, sin embargo, en el Centro Democrático se estarían decantando por dos candidatos de los tres que quedan en la baraja entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, tras la salida de Miguel Uribe Londoño por diferencias dentro de la colectividad. No se descarta que, de ellos, dos candidatos vayan a competir en esa consulta en marzo.

En el caso de Dávila, la precandidata se ha venido reuniendo recientemente con otros aspirantes de sectores cercanos a la derecha, con quienes ha hablado de la posibilidad de hacer esa consulta en marzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaAlvaro UribeElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.