Abelardo de la Espriella anuncia que no participará en una consulta interpartidista en marzo de 2026; llegará directo a primera vuelta

El candidato presidencial acaba de presentar 4,8 millones de firmas y tiene el aval de Salvación Nacional.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:38 p. m.
Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella descartó participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Abelardo de la Espriella descartó participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para elegir a un candidato único a la Presidencia que represente el bloque de la derecha.

El candidato presentó 4,8 millones de firmas de personas que respaldaron su aspiración presidencial y cuenta con el aval del partido Salvación Nacional, dos puntos que le permiten ir directo a la primera vuelta.

Contexto: Abelardo de la Espriella desmiente a Miguel Uribe Londoño y ratifica: “Manifestó su deseo de renunciar a su candidatura para adherir a mi campaña”

“Yo tengo un mandato popular con los más de 5 millones de colombianos que firmaron. He decidido no ir a la consulta, pero sigo abierto para participar en la encuesta que yo mismo propuse desde hace un mes”, escribió De la Espriella.

El abogado había propuesto que todos los precandidatos cercanos a su corriente política se midan en una encuesta durante este mes de diciembre con el fin de decantar cuál de esas aspiraciones es la más fuerte. El objetivo es que todos se sumen a quien va punteando.

Contexto: Entre los candidatos de derecha y centroderecha, Abelardo de la Espriella tiene 43% de probabilidades de ganar; los siguientes cuatro suman el 14% en conjunto

La más reciente encuesta realizada por Invamer para Caracol Televisión y Blu Radio lo mostró como el candidato con mayor intención de voto dentro de ese sector.

