Abelardo de la Espriella descartó participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para elegir a un candidato único a la Presidencia que represente el bloque de la derecha.

El candidato presentó 4,8 millones de firmas de personas que respaldaron su aspiración presidencial y cuenta con el aval del partido Salvación Nacional, dos puntos que le permiten ir directo a la primera vuelta.

“Yo tengo un mandato popular con los más de 5 millones de colombianos que firmaron. He decidido no ir a la consulta, pero sigo abierto para participar en la encuesta que yo mismo propuse desde hace un mes”, escribió De la Espriella.

El abogado había propuesto que todos los precandidatos cercanos a su corriente política se midan en una encuesta durante este mes de diciembre con el fin de decantar cuál de esas aspiraciones es la más fuerte. El objetivo es que todos se sumen a quien va punteando.