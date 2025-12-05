Juan Carlos Pinzón confirmó su intención de participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, contienda que se realizará a la par de las elecciones legislativas para definir a un candidato único a la Presidencia, para la primera vuelta, que represente a diferentes sectores políticos.

El exministro y exembajador de Colombia en Estados Unidos está avalado por los partidos ADA, liderado por el senador Paulino Riascos, y Oxígeno, la colectividad que encabeza la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, lo que le permite apostar de forma directa por esos comicios.

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo”, anunció Pinzón en su cuenta de X en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, un día en el que las fuerzas políticas se alistan para hacer oficiales sus candidaturas al Congreso para los próximos comicios.

Ahora, los dos partidos que le otorgaron el coaval tendrán que presentar una carta ante el Consejo Nacional Electoral en la que oficializan su intención de hacer parte de la consulta interpartidista, a la que se espera aterricen otras candidaturas cercanas a la derecha.

“El objetivo es construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones, y proteja los derechos de nuestras familias”, puntualizó Pinzón.

Juan Carlos Pinzón es uno de los aspirantes a la Presidencia que ha pedido una candidatura de unidad. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El aspirante presidencial tiene cercanías con diferentes sectores políticos. Fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante la administración de Iván Duque, ocupó el cargo de ministro de Defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos y también trabajó de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ese pasado político hace que tenga cercanías con el Centro Democrático, la colectividad que lidera Uribe Vélez y que se encuentra realizando dos encuestas para definir quiénes serán sus dos candidatos oficiales a esa consulta de marzo. Incluso ADA, el partido que le dio el coaval, ha sido cercano al exembajador y también candidato Roy Barreras.

“Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia una narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país”, escribió Pinzón.