Lina María Garrido dice que Juan Carlos Pinzón convocó a una reunión de unidad y no llegó

La representante a la Cámara Lina María Garrido señaló al precandidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, de convocar a una reunión para la unidad de los precandidatos presidenciales, a la que no habría asistido.

Garrido acusó a Pinzón de enviar un “mal mensaje” al resto de precandidatos, quienes se habrían quedado esperando su presencia en el encuentro que se realizaría durante la noche del lunes, en un hotel de Bogotá.

“Mal mensaje del precandidato Juan Carlos Pinzón, quien habla de ‘unidad’ y excluye a Abelardo de la Espriella, convoca a una cena anoche en el Marriott y no llega. Dejó plantados a Vicky Dávila, Mauricio Gómez y Felipe Córdoba”.

La congresista aseguró que la ausencia de Pinzón aleja a los precandidatos de su objetivo de conseguir la unidad. Incluso, comparó la situación de los candidatos cercanos a la derecha con los problemas del gobierno de Gustavo Petro.

“¿El resultado? Pinzón no apareció y la posibilidad de ‘unidad’ está más perdida que Francia Márquez en este gobierno”, indicó Garrido en un mensaje publicado en su cuenta de X.