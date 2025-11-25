Suscribirse

Confidenciales

Lina María Garrido dice que Juan Carlos Pinzón convocó a una reunión de unidad y no llegó

La representante a la Cámara acusó al precandidato presidencial de estar enviando un “mal mensaje”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 2:36 p. m.
Lina María Garrido y Juan Carlos Pinzón.
Lina María Garrido y Juan Carlos Pinzón. | Foto: Guillermo Torres Reina

La representante a la Cámara Lina María Garrido señaló al precandidato a la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, de convocar a una reunión para la unidad de los precandidatos presidenciales, a la que no habría asistido.

Garrido acusó a Pinzón de enviar un “mal mensaje” al resto de precandidatos, quienes se habrían quedado esperando su presencia en el encuentro que se realizaría durante la noche del lunes, en un hotel de Bogotá.

“Mal mensaje del precandidato Juan Carlos Pinzón, quien habla de ‘unidad’ y excluye a Abelardo de la Espriella, convoca a una cena anoche en el Marriott y no llega. Dejó plantados a Vicky Dávila, Mauricio Gómez y Felipe Córdoba”.

Contexto: Vicky Dávila le exige a Iván Mordisco entregar pruebas sobre el apoyo de las disidencias a Francia Márquez en la campaña de 2022

La congresista aseguró que la ausencia de Pinzón aleja a los precandidatos de su objetivo de conseguir la unidad. Incluso, comparó la situación de los candidatos cercanos a la derecha con los problemas del gobierno de Gustavo Petro.

“¿El resultado? Pinzón no apareció y la posibilidad de ‘unidad’ está más perdida que Francia Márquez en este gobierno”, indicó Garrido en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

2. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

3. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

4. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

5. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lina María GarridoJuan Carlos Pinzón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.