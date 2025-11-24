La precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, le pidió al disidente Iván Mordisco dar explicaciones sobre lo revelado por Noticias Caracol acerca de la presunta cooperación de las disidencias de las Farc con la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez para las elecciones de 2022.

“Hoy le hablo de frente al narco alias Mordisco. Revele las pruebas que dice que tiene sobre el pacto con las disidencias de las Farc en la campaña de Petro a través de Francia Márquez y alias Mayimbú, ya muerto”, consideró Dávila.

Las declaraciones de la precandidata presidencial tienen lugar después de que Noticias Caracol revelara un informe en el que se mencionó la presunta relación de las disidencias de las Farc con la campaña a la Presidencia de Petro y Francia.

Vicky Dávila le pidió a Iván Mordisco revelar las pruebas sobre los presuntos vínculos de las disidencias de las Farc con la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/9UEyUEGeMs — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2025

Por eso, Dávila fue enfática al asegurar que la vicepresidenta “tiene que darle explicaciones urgentemente al país” sobre lo informado por ese noticiero, que mostró las conversaciones que estaban en el computador y el celular de alias Calarcá. En ese material Iván Mordisco se refiere a unas supuestas pruebas que tendría en su poder, archivos que revelarían la conexión de la guerrilla con la entonces candidata vicepresidencial.

“Mordisco ya había dicho que las disidencias de las Farc apoyaron la campaña de Petro, lo acusó de traicionarlos. La pregunta es por qué la Fiscalía no ha investigado nada. Luz Adriana Camargo también tiene que darnos explicaciones a los colombianos y a la honorable Corte Suprema que la eligió”, sentenció Dávila.

La precandidata consideró que la fiscal general debe rendir cuentas a los magistrados sobre el por qué “dejó durmiendo estas escandalosas verdades”, pues el reportaje publicado por Noticias Caracol indica que la Fiscalía habría tenido esa información en su poder durante un año sin que las pesquisas sobre este asunto prosperaran.

“La mafia y la cocaína nos están gobernando y están en las más altas esferas del Estado. Mordisco, diga la verdad y muestre las pruebas contra Petro, contra Francia, en medio de la campaña", enfatizó Dávila.