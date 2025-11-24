Suscribirse

Política

Vicky Dávila le exige a Iván Mordisco entregar pruebas sobre el apoyo de las disidencias a Francia Márquez en la campaña de 2022

La precandidata a la Presidencia instó a la fiscal Luz Adriana Camargo a dar explicaciones sobre este caso.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 1:36 a. m.
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe explicar los motivos por los que la investigación sobre este asunto no ha prosperado. | Foto: Movimiento Valiente

La precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, le pidió al disidente Iván Mordisco dar explicaciones sobre lo revelado por Noticias Caracol acerca de la presunta cooperación de las disidencias de las Farc con la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez para las elecciones de 2022.

“Hoy le hablo de frente al narco alias Mordisco. Revele las pruebas que dice que tiene sobre el pacto con las disidencias de las Farc en la campaña de Petro a través de Francia Márquez y alias Mayimbú, ya muerto”, consideró Dávila.

Las declaraciones de la precandidata presidencial tienen lugar después de que Noticias Caracol revelara un informe en el que se mencionó la presunta relación de las disidencias de las Farc con la campaña a la Presidencia de Petro y Francia.

Por eso, Dávila fue enfática al asegurar que la vicepresidenta “tiene que darle explicaciones urgentemente al país” sobre lo informado por ese noticiero, que mostró las conversaciones que estaban en el computador y el celular de alias Calarcá. En ese material Iván Mordisco se refiere a unas supuestas pruebas que tendría en su poder, archivos que revelarían la conexión de la guerrilla con la entonces candidata vicepresidencial.

“Mordisco ya había dicho que las disidencias de las Farc apoyaron la campaña de Petro, lo acusó de traicionarlos. La pregunta es por qué la Fiscalía no ha investigado nada. Luz Adriana Camargo también tiene que darnos explicaciones a los colombianos y a la honorable Corte Suprema que la eligió”, sentenció Dávila.

Contexto: Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

La precandidata consideró que la fiscal general debe rendir cuentas a los magistrados sobre el por qué “dejó durmiendo estas escandalosas verdades”, pues el reportaje publicado por Noticias Caracol indica que la Fiscalía habría tenido esa información en su poder durante un año sin que las pesquisas sobre este asunto prosperaran.

“La mafia y la cocaína nos están gobernando y están en las más altas esferas del Estado. Mordisco, diga la verdad y muestre las pruebas contra Petro, contra Francia, en medio de la campaña", enfatizó Dávila.

Contexto: Gustavo Petro entregó su versión sobre las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en el Gobierno: “Falsos”

Gustavo Petro aseguró que el reportaje periodístico corresponde a un supuesto montaje de la CIA. Entre tanto, Francia Márquez calificó esa información como una “infamia”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió al ministro Pedro Sánchez "proceder" con los resultados de las investigaciones que ha anunciado.

Germán Vargas Lleras hizo clara exigencia a minDefensa, Pedro Sánchez, tras escándalo sobre infiltraciones de las disidencias

Redacción Semana
La cartera afirmó que las clausuras no obedecen a ninguna política gubernamental.

Gobierno responde ante cierre de servicios de salud: “No les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”

