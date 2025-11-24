Suscribirse

Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

El presidente habló de una “expulsión” de esa agencia del país.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 12:57 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes, 24 de noviembre, a la investigación de Noticias Caracol sobre las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en las instituciones del Gobierno y en las Fuerzas Armadas, asegurando que esa información habría sido divulgada por la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos.

El reportaje dejó en evidencia cómo la guerrilla comandada por alias Calarcá se habría infiltrado en la Dirección Nacional de Inteligencia y en Indumil, además tener presuntas conexiones con altos mandos del Ejército, como el General Juan Miguel Huertas.

“La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países”, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente habló de una supuesta reunión que él habría sostenido con la CIA en la que agentes de ese organismo de inteligencia le habrían entregado la información que fue publicada en el reportaje periodístico.

“En aquella ocasión me hablaron del general Huertas, que no estaba en el Ejército, y mencionaron la posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy; por eso sé que el nuevo informe es falso“, comentó.

El mandatario se defiende señalando que la información que circula sobre este asunto habría sido divulgada por la CIA y desestimó esas versiones. “Investigué lo que sucedió, y determiné que la creencia de la CIA no era certera”, consideró.

“Se trata de un operativo contra el ELN que, en el momento de ejecutarse, fue saboteado por la presencia de un helicóptero en el lugar de los hechos que alertó al grupo armado. Mi investigación sobre los hechos determinó que el helicóptero era de la Policía y no del Ejército, con lo cual el general Huertas no tenía nada que ver“, aseguró el jefe de Estado.

Petro afirmó no tener información sobre la mención a Wilmer Mejía, un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia que habría servido como canal de información para las disidencias.

También desestimó la veracidad de la información divulgada por el organismo de inteligencia estadounidense. “Hoy, la CIA tiene razones para atacar a mi Gobierno, desprestigiándolo; las órdenes vienen desde su gobierno. No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se dé cuenta de que los informes que recibe vienen es del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones", comentó Petro.

Finalmente, el presidente se defendió señalando que el nuevo escándalo que salpica a su administración tendría fines electorales. “Unos quieren negocios, otros impedir que ganemos las elecciones”, concluyó Petro.

3. Gustavo Petro culpa a la CIA por informe sobre infiltración de las disidencias y habla de supuesta reunión con sus agentes

