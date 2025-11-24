Suscribirse

Política

Mindefensa ordena investigación tras nueva información hallada en los computadores de alias Calarcá que involucra a alto mando del Ejército

El ministro aseguró que actos de corrupción, traición o colaboración con estructuras delictivas serán investigados con el “peso completo de la justicia”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 11:20 a. m.
Juan Miguel Huertas, bajo escrutinio: MinDefensa ordena indagar presuntos vínculos con disidencias
Juan Miguel Huertas, bajo escrutinio: MinDefensa ordena indagar presuntos vínculos con disidencias | Foto: Montaje El País: Esteban Vega La-Rotta, Semana/ Redes sociales/ AFP

Luego de que una investigación de Noticias Caracol revelara la infiltración de miembros de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en algunas de las instituciones de seguridad más importantes del Estado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue el primero en pronunciarse.

Contexto: Los explosivos secretos que revelan los computadores de alias Calarcá: vínculos de las disidencias con altos funcionarios y hasta información de la campaña presidencial
Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país.
Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc y hoy en día el guerrillero con más poder en el país. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El jefe de la cartera de seguridad anunció una investigación exhaustiva para establecer si hubo irregularidades dentro de entidades adscritas al sector Defensa. En un extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, Sánchez reiteró que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública mantienen un “compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la Constitución”.

Según afirmó, el ministro ordenó iniciar las indagaciones correspondientes “en colaboración armónica con la comunidad de inteligencia”, al tiempo que puso a disposición de la Fiscalía General toda la información necesaria para acelerar las pesquisas. “No dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones”, puntualizó.

Contexto: Este sería el eslabón de los señalados acercamientos entre Francia Márquez y alias Mayimbú para favorecer, presuntamente, la campaña de Petro

Sánchez fue enfático en que ninguna conducta ilegal será admitida en las instituciones militares o policiales, ni entre retirados ni en funcionarios públicos o particulares.

“Somos una institución fundada en el honor y la legalidad”, aseguró el ministro quien, además, advirtió que cualquier señal de cooperación con organizaciones criminales será tratada como una “línea roja que jamás se cruzará”.

Contexto: El pacto del Gobierno Petro con las disidencias de Calarcá: hablan de elecciones, cárceles y reclutamiento
Ministro de defensa, Pedro Sánchez.
Moción de censura ministro de defensa, Pedro Sánchez. | Foto: Colprensa

El jefe de la cartera insistió en que actos de corrupción, traición o colaboración con estructuras delictivas serán investigados con celeridad y enfrentados con el “peso completo de la justicia”.

Además de esto, Sánchez aseguró que la transparencia y la legitimidad tanto del sector Defensa como de la institucionalidad nacional son principios no negociables, fundamentales para garantizar la seguridad del país.

Gustavo Petro, alias Calarca y alias Mordisco
Gustavo Petro, alias Calarca y alias Mordisco | Foto: Fotomontaje SEMANA

En el mensaje que publicó también se refirió a alias Calarcá y alias Mordisco, jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a quienes calificó como criminales y recordó que sobre ambos pesan órdenes de captura por violencia contra la población civil, reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico.

Aunque reconoció que Calarcá mantiene suspendida su orden de captura en el marco de la Ley 2272 (Ley de Paz Total), aclaró que esa condición “no es un salvoconducto para delinquir”. Si la Fuerza Pública detecta a cualquier individuo en flagrancia, aseguró, actuará de inmediato.

Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas Alias Mordisco, Alias Calarcá
Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas Alias Mordisco, Alias Calarcá | Foto: SEMANA

“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”, puntualizó el ministro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Computadores de alias Calarcá: Vicky Dávila pone los ojos sobre la Fiscal; “Luz Adriana Camargo es responsable, por cómplice o por inepta”

2. Representante Hernán Cadavid denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo por, supuestamente, no haber investigado información de alias Calarcá

3. Esto dicen los expertos sobre el polémico gol de Junior contra América: ¿entró o no entró?

4. Horóscopo y predicciones este lunes 24 de noviembre para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar

5. Ideam habla de “condiciones atmosféricas inestables” este lunes, 24 de noviembre: conozca el último pronóstico del clima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

mindefensaPedro SánchezCalarcá

Noticias Destacadas

Hernán Cadavid y Luz Adriana Camargo.

Representante Hernán Cadavid denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo por, supuestamente, no haber investigado información de alias Calarcá

Redacción Semana
Juan Miguel Huertas, bajo escrutinio: MinDefensa ordena indagar presuntos vínculos con disidencias

Mindefensa ordena investigación tras nueva información hallada en los computadores de alias Calarcá que involucra a alto mando del Ejército

Redacción Semana
María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal propone volver a las fumigaciones con glifosato para combatir los cultivos de coca

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.