La “Narcocracia” y los supuestos apoyos de la delincuencia al Gobierno Nacional que enfrentaron en X a Juan Carlos Pinzón y a Gustavo Petro

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón y el presidente Gustavo Petro sostuvieron en las últimas horas un fuerte intercambio de señalamientos y acusaciones en redes sociales sobre presuntos apoyos delictivos al Gobierno Nacional.

No es un secreto que la narcocracia y la delincuencia apoya a Petro y ahora pretenden también, llevar a Iván Cepeda al poder. Quieren imponernos el narco-comunismo, que arrastraría al país al abismo.

Retomáremos el rumbo de Colombia y llevaré el país hacia un destino de… pic.twitter.com/CwgVZ48b2D — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) November 30, 2025

El cruce inició cuando Pinzón acusó al mandatario de contar con el respaldo de la “narcocracia y la delincuencia”, e insinuó que esas mismas estructuras buscarían impulsar la eventual presidencia del senador Iván Cepeda.

En su mensaje, habló de un supuesto “narco-comunismo” que se basa en el gobierno actual y aseguró que, si él llega a la Casa de Nariño (Pinzón), reconstruirá un país basado en seguridad y orden.

Hermano, la narcocracia estaba en tu familia y no te diste cuenta. Mucha figura antinarco en EEUU pero llegaba su dinero a tu familia. Cómo se puede luchar contra el narcotráfico que genera tanta violencia en una sociedad, si entró a tu propia casa familiar y no hiciste nada.… https://t.co/xz61HoEQal — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

La respuesta del presidente Petro no tardó. En un mensaje publicado en su cuenta de X, dijo que la “narcocracia estaba en la familia” de Pinzón y cuestionó que, pese a ello, el candidato se presentará como referente de la lucha contra el crimen.

La diferencia entre usted y yo es que para mí, sin excepción, aquellos que cometen crímenes deben recibir los castigos más severos, sin excusas. La sangre no es importante cuando el respeto por la ley y el orden está por encima de todas las consideraciones. Todo bandido debe… https://t.co/woOWPWQ9Xg — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 1, 2025

Señaló el primer mandatario que mientras algunos se erigen como figuras antinarcóticos en Estados Unidos, “el dinero” del narcotráfico entraba a su círculo familiar. También negó que la delincuencia lo apoye y afirmó que, por el contrario, grupos criminales buscan atentar contra él y su familia.

El intercambio no terminó allí. Pinzón respondió con otro mensaje en el que marcó distancia frente a las acusaciones del mandatario. “La diferencia entre usted y yo”, escribió, “es que para mí quienes cometen crímenes deben recibir los castigos más severos”.