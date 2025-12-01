Suscribirse

Política

La “Narcocracia” y los supuestos apoyos de la delincuencia al Gobierno Nacional que enfrentaron en X a Juan Carlos Pinzón y a Gustavo Petro

El candidato presidencial y el mandatario de turno cruzaron fuertes mensajes por cuenta de señalamientos mutuos sobre la injerencia de la criminalidad en el Estado colombiano.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 12:59 p. m.
Presidente Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa.
Presidente Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa. | Foto: Fotos: SEMANA

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón y el presidente Gustavo Petro sostuvieron en las últimas horas un fuerte intercambio de señalamientos y acusaciones en redes sociales sobre presuntos apoyos delictivos al Gobierno Nacional.

El cruce inició cuando Pinzón acusó al mandatario de contar con el respaldo de la “narcocracia y la delincuencia”, e insinuó que esas mismas estructuras buscarían impulsar la eventual presidencia del senador Iván Cepeda.

En su mensaje, habló de un supuesto “narco-comunismo” que se basa en el gobierno actual y aseguró que, si él llega a la Casa de Nariño (Pinzón), reconstruirá un país basado en seguridad y orden.

La respuesta del presidente Petro no tardó. En un mensaje publicado en su cuenta de X, dijo que la “narcocracia estaba en la familia” de Pinzón y cuestionó que, pese a ello, el candidato se presentará como referente de la lucha contra el crimen.

“Hermano, la narcocracia estaba en tu familia y no te diste cuenta. Mucha figura antinarco en EE. UU. pero llegaba su dinero a tu familia. Cómo se puede luchar contra el narcotráfico que genera tanta violencia en una sociedad, si entró a tu propia casa familiar y no hiciste nada”, escribió Petro.

Señaló el primer mandatario que mientras algunos se erigen como figuras antinarcóticos en Estados Unidos, “el dinero” del narcotráfico entraba a su círculo familiar. También negó que la delincuencia lo apoye y afirmó que, por el contrario, grupos criminales buscan atentar contra él y su familia.

El intercambio no terminó allí. Pinzón respondió con otro mensaje en el que marcó distancia frente a las acusaciones del mandatario. “La diferencia entre usted y yo”, escribió, “es que para mí quienes cometen crímenes deben recibir los castigos más severos”.

En el mismo trino acusó al presidente de violar la ley, de favorecer a sus aliados y de estar atravesado por prácticas de corrupción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco le reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

2. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

3. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

4. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

5. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónGustavo PetroCrimen organizadoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.