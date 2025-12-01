El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón recibió un nuevo respaldo en su aspiración a la Casa de Nariño.

Se trata del partido Alianza Democrática Amplia (ADA) que es liderado por el senador Paulino Riascos.

El anuncio se hizo en medio de un evento en Cali en el que estuvieron, además de Riascos, otros líderes de la colectividad, entre ellos varios miembros de su dirigencia.

Se trata de un partido que nació en el pacífico colombiano y que tiene una fuerte inspiración y presencia de afrodescendientes.

Juan Carlos Pinzón ha sumado varios apoyos en su carrera presidencial. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El partido Alianza Democrática Amplia ha decidido apoyar nuestro esfuerzo. Y no solo adherir, sino coavalarlo. Este es un mensaje de unión nacional y una señal de que todos los colombianos pueden sumarse”, destacó Pinzón, quien agradeció este respaldo por parte de la colectividad.

Pinzón destacó que este hecho se haya anunciado en el pacífico colombiano, en el Valle del Cauca, y se comprometió a trabajar conjuntamente con esta región si llega a la Presidencia.

“Vamos a trabajar para que el Pacífico colombiano deje de ser la zona más pobre del mundo, a pesar de que está llena de absoluta riqueza. Siento esa obligación y ese deber”, señaló.

Pinzón aprovechó para criticar la gestión del presidente Gustavo Petro, pues considera que la promesa de cambio con la que llegó el mandatario a la Presidencia en 2022 no se estaría cumpliendo.

“Los que se sintieron engañados y traicionados porque no les cumplieron, pueden cambiar de opinión. Son bienvenidos”, afirmó el exministro de Defensa.

Riascos, por su parte, destacó la entrega del aval a Pinzón y por qué tomaron esta decisión. “Estamos llegando al mejor proyecto político del país, por el bien de la nación que está sufriendo hoy, convencido que Juan Carlos Pinzón va a ser el presidente de Colombia”, dijo.

Pinzón ya había recibido el respaldo de Ingrid Betancourt. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pinzón aprovechó para dar claridad sobre sus propuestas y lo que haría si llega a la Presidencia. Por ejemplo, habló de autoridad. “Llegará un nuevo amanecer en el que el miedo lo sientan los bandidos y criminales, no los colombianos que madrugan, trabajan y estudian”, aseguró el precandidato presidencial.

Pinzón también recordó cuando fue ministro de Defensa fue necesario “usar el puño de hierro” para proteger a Colombia y que lo hizo con “eficiencia”. “Lo usaremos cuando sea necesario para proteger a sus hijos y sus derechos”, señaló.

Cabe recordar que Pinzón ya había logrado el respaldo de Oxígeno, la colectividad de Ingrid Betancourt y se ha acercado a otras colectividades.