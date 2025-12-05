Suscribirse

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón reveló detalles de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe: “Estoy dispuesto a ir a una consulta popular”

El candidato sostuvo un encuentro con el exmandatario en el que abordaron detalles del futuro del país de cara a las elecciones del 2026.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 3:38 p. m.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón confirmó que sostuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe sobre la posibilidad de participar en una consulta que, según dijo, busca “unir al país” frente a lo que calificó como “sectores que quieren montar en Colombia la teoría del narcocomunismo” y otros modelos políticos que, en su visión, afectarían la estabilidad nacional.

Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. | Foto: Tomado de X de @AlvaroUribeVel

Pinzón sostuvo que el país vive un “descenso” que no se puede permitir y que la salida está en “crear riqueza, pensar en grande y sacar adelante grandes proyectos”, no en “destruir lo que hay ni desconocer el esfuerzo de la gente”.

En ese contexto, afirmó que está dispuesto a someter su candidatura a una consulta popular: “En democracia, los votos son lo que más importa. Yo estoy listo para ganar y para gobernar”.

Sobre su conversación con Uribe, el candidato aseguró que el expresidente fue “muy respetuoso y agradecido” y destacó que ha promovido la idea de una consulta amplia.

“A veces hay sectores que se hacen los locos o no entienden la generosidad. Él, teniendo tanta influencia en la política colombiana, abre un espacio para que todos jueguen; quienes defienden la libertad, la democracia y las instituciones”, señaló Pinzón.

El candidato agregó que entrará “por esa puerta” (la de la presidencia) e insistió en un llamado a la unidad. “Espero ser el presidente que una a Colombia, que lidere el país y que gobierne incluso para quienes no voten por nosotros”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

2. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

3. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

4. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

5. Iván Cepeda confirma su intención de participar en la consulta interpartidista de marzo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónAlvaro UribeElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.