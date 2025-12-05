Confidenciales
Juan Carlos Pinzón reveló detalles de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe: “Estoy dispuesto a ir a una consulta popular”
El candidato sostuvo un encuentro con el exmandatario en el que abordaron detalles del futuro del país de cara a las elecciones del 2026.
El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón confirmó que sostuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe sobre la posibilidad de participar en una consulta que, según dijo, busca “unir al país” frente a lo que calificó como “sectores que quieren montar en Colombia la teoría del narcocomunismo” y otros modelos políticos que, en su visión, afectarían la estabilidad nacional.
Pinzón sostuvo que el país vive un “descenso” que no se puede permitir y que la salida está en “crear riqueza, pensar en grande y sacar adelante grandes proyectos”, no en “destruir lo que hay ni desconocer el esfuerzo de la gente”.
En ese contexto, afirmó que está dispuesto a someter su candidatura a una consulta popular: “En democracia, los votos son lo que más importa. Yo estoy listo para ganar y para gobernar”.
Sobre su conversación con Uribe, el candidato aseguró que el expresidente fue “muy respetuoso y agradecido” y destacó que ha promovido la idea de una consulta amplia.
“A veces hay sectores que se hacen los locos o no entienden la generosidad. Él, teniendo tanta influencia en la política colombiana, abre un espacio para que todos jueguen; quienes defienden la libertad, la democracia y las instituciones”, señaló Pinzón.
El candidato agregó que entrará “por esa puerta” (la de la presidencia) e insistió en un llamado a la unidad. “Espero ser el presidente que una a Colombia, que lidere el país y que gobierne incluso para quienes no voten por nosotros”, concluyó.