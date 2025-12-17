La insólita historia del agricultor condenado por matar a un marrano en el Huila

Si estuviera vivo, el escritor colombiano Gabriel García Márquez seguramente se frotaría las manos para escribir esta historia.

Ocurrió en el municipio de Baraya, una población de unos 9 mil habitantes, ubicada a unos 400 kilómetros de Bogotá.

Allí, la jueza única promiscua municipal de Baraya con función de conocimiento condenó al agricultor Fabio Nelson Vargas Perdomo por matar a un marrano que ingresó a su finca.

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2021, cuando el animal ingresó a la finca El Chunche, ubicada en la vereda La Espinalosa, propiedad de Vargas Perdomo.

Tan pronto vio al marrano, Vargas Perdomo le disparó con una escopeta y de un tiro acabó con su vida.

Después de lo ocurrido, Vargas Perdomo fue hasta la casa de su vecino y le llevó el cadáver del animal.

“Yo le dije a él que esa no era la medida de haber hecho las cosas, que había podido decirnos o si no quería hacerlo directamente con uno, nos había podido hacer llamar en la Inspección de Policía, ¿no?, para eso existe”, dijo a las autoridades el afectado.

Vargas Perdomo, descrito por sus vecinos como un señor de “temperamento alto, agresivo, habla duro y trata de intimidar”, fue detenido.

Tuvieron que pasar cuatro años, dio a conocer el diario La Nación, hasta que la Fiscalía a través del grupo Gelma imputó el delito de maltrato animal a Fabio Nelson Vargas Perdomo.

Fue el 30 de octubre de 2024 ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de la localidad de Tello (Huila) con Funciones de Control de Garantías, pero el acusado negó los cargos.

Gustavo Petro promulgó la ley Ángel contra el maltrato animal. Foto: Presidencia

Y solo hasta el pasado 20 de noviembre, cuando se iba a realizar la audiencia preparatoria para el juicio oral, el agricultor aceptó los cargos.

“Reconoce que la Fiscalía tiene suficientes medios de conocimiento para probar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y su responsabilidad como autor en los hechos investigados”, señaló la jueza, según La Nación.

El agricultor fue sentenciado por maltrato animal a ocho meses de prisión y una inhabilidad especial de ocho meses para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Además, le impuso una multa de 3.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes (4.740.255 de pesos), que deberá cancelar a favor de la Nación como autor material y responsable del delito de maltrato animal.