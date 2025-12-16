La tragedia de los graduandos del popular Liceo Antioqueño hizo que en las últimas horas la fachada de ese colegio del municipio de Bello, vecino de Medellín, se convirtiera en un lugar de peregrinación.

SEMANA fue testigo ayer de cómo en carro, en moto, en bicicleta, a pie, decenas de personas vestidas de negro, con sus rostros desencajados, se acercaron a la carrera 57A con calle 37-115, con ofrendas florales, velas, veladoras, velones y frases escritas en papel para rendir homenaje a los 16 estudiantes y el conductor que murieron en un accidente de bus ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre.

“Vengo a orar porque me uno mucho a las causas de esas mamás que entraron en ese dolor, porque a mí me mataron un hijo y estoy sintiendo estas muertes de todos estos jóvenes como si fuera algo mío, porque es un dolor muy horrible”, le dijo a SEMANA Lina Bedoya, una de las mujeres que llegó a encender una vela al colegio y al estar frente al improvisado homenaje no pudo contener las lágrimas.

Fachada del Liceo Antioqueño, en Bello, donde decenas de personas se acercan a realizar una ofrenda por los 16 estudiantes fallecidos en el accidente del bus en Remedios. | Foto: Juan Diego Valencia

Allí no había familiares de los estudiantes, no había profesores ni directivas ni padres de familia. Pero el dolor se encargaba de unir el corazón de los transeúntes.

“Vine aquí porque nos conmueve el corazón, nos toca las fibras a nosotros como jóvenes, los sueños que tenían, no los van a poder lograr, pero así lo quiso Dios. Estamos con las familias y les enviamos fuerzas”, expresó Greitty Zapata, una joven que se dedica a pasear perros en ese municipio y quien vive en el barrio Bellavista.

Otro de los que llegó al lugar, a pesar de la llovizna que cayó cerca de las 1:30 p. m., fue Gustavo Adolfo Uribe Ospina, un habitante del barrio Molinares, donde vivían parte de los estudiantes fallecidos.

“Es muy trágico. Da pesar. Ellos estaban disfrutando de sus grados y lastimosamente sufrieron este accidente. Que Dios los tenga en su gloria. Hay que pedir por ellos, Dios me mandó a hacer oración”, expresó el hombre.

Samuel Carreño, egresado del Liceo Antioqueño y residente del afectado barrio Serramonte, también se detuvo un momento, a pesar de la lluvia, para elevar una oración. “Yo estaba en décimo, pero conocía a todos los pelados que fallecieron. Me llevaba muy bien con ellos. Es muy triste ver a los amigos morir. A los que se estén recuperando, que Dios les dé salud y se recuperen pronto”, atinó a decir con la poca fuerza que tenía en su garganta para expulsar las palabras.

Mientras ellos oraban plegarias para los fallecidos, otros en diferentes sitios de la ciudad finiquitaban todo para darles una digna sepultura, por ejemplo con la recolección de dinero para ayudar a varias de las familias de los estudiantes, quienes por sus escasos recursos económicos tenían dificultades para su último adiós.

De hecho, la alcaldesa de Bello, Lorena González, contó que cinco de las familias no contaban con el servicio de funeraria, por lo que esa entidad tuvo que intervenir con la ayuda de algunos privados.

Además, reveló detalles de las exequias. Por ejemplo, que la Fiscalía no autorizó la cremación de los cadáveres, un indicio de que el accidente será investigado en profundidad para determinar si existe alguna responsabilidad de parte de la empresa a cargo de llevar a los estudiantes a su excursión de grado.

También que, contrario a lo que deseaba parte del pueblo bellanita, sus estudiantes no serán despedidos en un sepelio colectivo. “En un primer momento, estábamos en diálogos con las familias para hacer un sepelio colectivo, pero en conversación definimos que era mejor realizar de forma particular esas exequias”, dijo González.

Mientras eso sucede, aún surgen preguntas entre los familiares de los estudiantes, allegados a los trabajadores de la empresa de eventos y la comunidad sobre qué fue lo que realmente pasó en el accidente.

SEMANA habló con el sargento Wilson Plata, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia, uno de los dos grupos de rescate que auxilió a los heridos y recuperó los 17 cadáveres.

“Es inexplicable. La vía por la que iban es la nueva carretera entregada por la Gobernación de Antioquia. Es amplia, de dos carriles, uno subiendo y uno bajando, tiene un separador, una valla de protección”, dijo.

“El bus iba subiendo, el conductor perdió el control y el bus se fue abriendo, se fue abriendo hasta que se fue por un espacio tan pequeño que uno dice, cuando las cosas van a pasar, pasan”, manifestó.

El siniestro sucedió aproximadamente a las 3:30 a. m., cuando los estudiantes estaban a tres horas de recorrido de Medellín, pues regresaban de Tolú de celebrar su excursión de grados.

Dieciséis de ellos murieron por politraumatismos luego de que el bus impactara contra peñas de gran tamaño y cayera a un abismo de entre 50 y 60 metros de profundidad, dijo el sargento Plata.

Abismo al que cayó el bus que transportaba la excursión del Liceo Antioqueño. | Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia.

El encargado de alertar sobre lo ocurrido fue un conductor que pasaba por la zona y vio a uno de los dos estudiantes, que sacaron fuerzas y treparon la colina hasta salir a la vía.

“Cuando nosotros llegamos no estaba lloviendo. Estaba totalmente oscuro, no se veía nada. Preguntábamos que si nos escuchábamos, respondieron al llamado y pidieron que los ayudáramos. Se hicieron los anclajes para bajar al punto y empezar con las labores. Fue bastante complejo”, explicó.

Los tres primeros heridos, por su gravedad, fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, en el municipio de Segovia.

Otros 14 fueron remitidos al Hospital de Remedios, la municipalidad donde realmente sucedió el siniestro.

Con la luz de las primeras horas del día, el domingo, el sargento Plata y sus compañeros pudieron plantear una hipótesis sobre la cinemática del bus al caer al vacío, que podría explicar la gravedad de los hechos.

Labores de rescate de los heridos y de recuperación de los cuerpos de los estudiantes del Liceo Antioqueño en Remedios, Antioquia. | Foto: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia.

“El bus se fue de frente, la hipótesis, por la cinemática que uno se imagina, es que se fueron de frente a unas peñas grandes, el bus hizo un giro al lado derecho y cayó en reversa, cuando giró pegó con las rocas y se descapotó, cayó hacia atrás y quedó encunetado abajo, que hay una pequeña fuente de agua”, indicó.

El rescate de los heridos y la recuperación de los cadáveres tomó aproximadamente ocho horas, hasta el mediodía del domingo, cuando ya la noticia se salió de los límites de Bello y llegó hasta Bogotá e Inglaterra, donde hasta el presidente Petro y el defensa de la Selección Colombia Daniel Muñoz lamentaron la situación.

El tiempo también permitió que se empezaran a conocer las identidades de las personas heridas, como de las víctimas mortales, entre ellas Juan Andrés Hincapié Salazar.

Fuentes consultadas por SEMANA señalan que se trata de un sobrino de Neider Yesid Morantes Londoño, exjugador del DIM, de América, Envigado y de la Selección Colombia, entre otros.

“Agapito siempre estarás en nuestros corazones, te amaremos siempre”, escribió en redes sociales el exfutbolista. SEMANA intentó comunicarse con él, pero manifestó que no estaba en condiciones de hacerlo.

Neider Morantes, exjugador de la Selección Colombia, lamentó la muerte de Juan Andrés Hincapié, uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño fallecido en accidente en Remedios, Antioquia. | Foto: Redes sociales Neider Morantes

Su hija, la fisioterapeuta Mariana Morantes, publicó un video reciente, en el que se le ve junto a Juan Andrés cantando la canción Nadie es eterno en el mundo, de Darío Gómez.

“Te amo, primito 😇💔😭”, escribió la joven en sus redes sociales.

Mariana Morantes, hija de Neider Morantes, junto al estudiante Juan Andrés Hincapíé Salazar, uno de los muertos en el accidente del Liceo Antioqueño de Bello. | Foto: Redes sociales de Mariana Morantes,

La Alcaldía de Bello, que también tuvo que enfrentar una grave tragedia en junio, en la que 21 personas murieron por una avenida torrencial en el sector Altos de Oriente, invitó a sus habitantes a un homenaje póstumo mañana miércoles 17 de diciembre, a las 10 a. m., en el Polideportivo Tulio Ospina.

Por ahora, sigue la romería de feligreses que llegan al Liceo Antioqueño a demostrarles su cariño a sus 17 ángeles.

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

Esta la lista oficial de fallecidos en el accidente: