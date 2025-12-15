Antioquia
En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio
Decenas de personas se reunieron en el parque principal para recordar a sus seres queridos.
Decenas de personas se reunieron en la noche de este lunes, 15 de diciembre, en el parque principal del municipio de Bello, en Antioquia, para hacerle un sentido homenaje a las 17 personas que murieron en el trágico accidente de la madrugada del domingo.
El hecho ocurrió cuando un grupo de graduados regresaban de la excursión de 11, del municipio de Tolú (Córdoba) y el automotor en el que iban se fue a un precipicio de entre 50 y 60 metros.
El siniestro vial cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del automotor, además de otros veinte estudiantes heridos.
“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección, fue ahí cuando todos los que estaban dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo en ese instante lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir, que ya era todo", le dijo al diario El Colombiano Nicolás Ochoa Vahos, uno de los estudiantes que sobrevivió.
Nicolás, de 18 años, sufrió lesiones en cráneo, extremidades y tórax, aunque ya está fuera de peligro.
A raíz de la tragedia, que se suma a la avenida torrencial que en junio cobró la vida de 25 personas, el municipio decidió no encender sus alumbrados navideños la noche del domingo y decretó luto por tres días.
Acciones similares adoptaron, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, que es un municipio vecino de Bello, donde se izarán las banderas a media asta durante tres días.
Sin embargo, uno de los homenajes más sentidos se dio esta noche, cuando decenas de personas arribaron al parque principal con una vela o una veladora para orar por su eterno descanso.
“Los cuerpos de los jóvenes ya están en manos de sus familias, no se ha autorizado la cremación de los cuerpos. En un primer momento, estábamos en diálogos con las familias para hacer un sepelio colectivo, pero en conversación definimos que era mejor que de forma particular realizar esas exequias como bien consideraran”, dijo Lorena González, la alcaldesa de Bello.
“Hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, algunos van para Bogotá, otra para Barbosa”, agregó.
Aunque el miércoles, dijo la mandataria, se espera una eucaristía en homenaje a las víctimas del accidente.
Esta es la lista oficial de ´personas fallecidas en el accidente:
Carlos Cardona
Daniel Arismendy Fernández
José Manuel Orrego Palacio
Juan Andrés Hincapié
Laura Salazar
María Camila Pérez Sánchez
María Fernanda Londoño Jiménez
Mariana Galvis Arias
Mariana Upegui Escobar
Mateo Castaño López
Mathías Berrío Cardona
Paulina Anduquia Builes
Sara Escobar Mera
Susana Arango Mejía
Valeria López
Yeraldin Yepes
Jonatan Alexander Taborda (Conductor)