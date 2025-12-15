Suscribirse

Antioquia

En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio

Decenas de personas se reunieron en el parque principal para recordar a sus seres queridos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 2:12 a. m.
Velatón en Bello por las víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño.
Velatón en Bello por las víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño. | Foto: Alcaldía de Bello

Decenas de personas se reunieron en la noche de este lunes, 15 de diciembre, en el parque principal del municipio de Bello, en Antioquia, para hacerle un sentido homenaje a las 17 personas que murieron en el trágico accidente de la madrugada del domingo.

Víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño en Bello no serán despedidos en sepelio colectivo.
Víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño en Bello no serán despedidos en sepelio colectivo. | Foto: Alcaldía de Bello

El hecho ocurrió cuando un grupo de graduados regresaban de la excursión de 11, del municipio de Tolú (Córdoba) y el automotor en el que iban se fue a un precipicio de entre 50 y 60 metros.

Contexto: “El bus venía varado”: familiar de estudiante fallecida revela que su nieta alertó fallas antes del trágico accidente en Antioquia

El siniestro vial cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del automotor, además de otros veinte estudiantes heridos.

“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección, fue ahí cuando todos los que estaban dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo en ese instante lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir, que ya era todo", le dijo al diario El Colombiano Nicolás Ochoa Vahos, uno de los estudiantes que sobrevivió.

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.
Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

Nicolás, de 18 años, sufrió lesiones en cráneo, extremidades y tórax, aunque ya está fuera de peligro.

A raíz de la tragedia, que se suma a la avenida torrencial que en junio cobró la vida de 25 personas, el municipio decidió no encender sus alumbrados navideños la noche del domingo y decretó luto por tres días.

Acciones similares adoptaron, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, que es un municipio vecino de Bello, donde se izarán las banderas a media asta durante tres días.

Sin embargo, uno de los homenajes más sentidos se dio esta noche, cuando decenas de personas arribaron al parque principal con una vela o una veladora para orar por su eterno descanso.

Contexto: “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

“Los cuerpos de los jóvenes ya están en manos de sus familias, no se ha autorizado la cremación de los cuerpos. En un primer momento, estábamos en diálogos con las familias para hacer un sepelio colectivo, pero en conversación definimos que era mejor que de forma particular realizar esas exequias como bien consideraran”, dijo Lorena González, la alcaldesa de Bello.

“Hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, algunos van para Bogotá, otra para Barbosa”, agregó.

Aunque el miércoles, dijo la mandataria, se espera una eucaristía en homenaje a las víctimas del accidente.

Esta es la lista oficial de ´personas fallecidas en el accidente:

Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes

Jonatan Alexander Taborda (Conductor)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

2. Hinchas del Deportes Tolima hacen emocionante banderazo antes de la final con Junior: videos sacuden las redes

3. Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

4. Inteligencia Artificial presagia quién ganará la Copa BetPlay: revela sorpresa en el Medellín vs. Nacional

5. Sofía Vergara confirma su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bello Antioquia

Noticias Destacadas

Velatón en Bello por las víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño.

En Bello realizan una velatón en memoria de los 17 fallecidos en la tragedia del Liceo Antioqueño: ya definieron cómo será el sepelio

Redacción Semana
El bus accidentado en Antioquia.

Joven recordó, entre lágrimas, poema que le escribió a su novia antes de morir en accidente de bus en Antioquia: “Que tu corazón me quiera”

Redacción Nación
Estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, horas antes de la tragedia.

Solo sonrisas: este fue el último video que grabaron los 17 estudiantes que murieron tras accidente de bus en Antioquia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.