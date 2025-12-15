Decenas de personas se reunieron en la noche de este lunes, 15 de diciembre, en el parque principal del municipio de Bello, en Antioquia, para hacerle un sentido homenaje a las 17 personas que murieron en el trágico accidente de la madrugada del domingo.

Víctimas de la tragedia del Liceo Antioqueño en Bello no serán despedidos en sepelio colectivo. | Foto: Alcaldía de Bello

El hecho ocurrió cuando un grupo de graduados regresaban de la excursión de 11, del municipio de Tolú (Córdoba) y el automotor en el que iban se fue a un precipicio de entre 50 y 60 metros.

El siniestro vial cobró la vida de 16 estudiantes y el conductor del automotor, además de otros veinte estudiantes heridos.

“Íbamos en una recta y de la nada sentí un cambio impresionante en la dirección, fue ahí cuando todos los que estaban dormidos, al sentir el vacío, empezaron a gritar. Yo en ese instante lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que me iba a morir, que ya era todo", le dijo al diario El Colombiano Nicolás Ochoa Vahos, uno de los estudiantes que sobrevivió.

Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello

Nicolás, de 18 años, sufrió lesiones en cráneo, extremidades y tórax, aunque ya está fuera de peligro.

A raíz de la tragedia, que se suma a la avenida torrencial que en junio cobró la vida de 25 personas, el municipio decidió no encender sus alumbrados navideños la noche del domingo y decretó luto por tres días.

Acciones similares adoptaron, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, que es un municipio vecino de Bello, donde se izarán las banderas a media asta durante tres días.

Sin embargo, uno de los homenajes más sentidos se dio esta noche, cuando decenas de personas arribaron al parque principal con una vela o una veladora para orar por su eterno descanso.

“Los cuerpos de los jóvenes ya están en manos de sus familias, no se ha autorizado la cremación de los cuerpos. En un primer momento, estábamos en diálogos con las familias para hacer un sepelio colectivo, pero en conversación definimos que era mejor que de forma particular realizar esas exequias como bien consideraran”, dijo Lorena González, la alcaldesa de Bello.

“Hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, algunos van para Bogotá, otra para Barbosa”, agregó.

Aunque el miércoles, dijo la mandataria, se espera una eucaristía en homenaje a las víctimas del accidente.

Esta es la lista oficial de ´personas fallecidas en el accidente:

Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes