“El bus venía varado”: familiar de estudiante fallecida revela que su nieta alertó fallas antes del trágico accidente en Antioquia

En la madrugada del 14 de diciembre, un bus que regresaba de una excursión de grado desde la Costa Caribe cayó por un precipicio en el sector conocido como El Chispero, en la vía Segovia-Remedios.

El saldo preliminar que han reportado las autoridades es de 17 personas fallecidas y alrededor de 20 heridas; las víctimas son estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del vehículo.

Uno de los testimonios que ha circulado en las últimas horas es el de Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López —una de las jóvenes que perdió la vida—, quien dijo a medios regionales que su nieta les había contado a varios familiares que el bus presentaba problemas antes del accidente.

Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, una de las jóvenes recién egresadas del Liceo Antioqueño de Bello y quien falleció en el trágico accidente en el Nordeste, declaró que su nieta le había alertado a varios familiares sobre daños en el bus que transportaba a cerca de 40 estudiantes.

Según su relato, Valeria llamó varias veces y manifestó que el vehículo se detenía con frecuencia y avanzaba muy despacio.

“El bus venía varado”, dijo el familiar. Gutiérrez señaló que, según su nieta fallecida, el vehículo tuvo que parar “cada 10 o 15 minutos” y que los pasajeros bajaban las ventanillas para poder respirar. Añadió que Valeria estaba inquieta y que se comunicaba con la familia de manera constante durante el regreso.

El viaje había salido de Tolú y Coveñas. En el bus viajaban estudiantes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, un guía y dos conductores. El accidente ocurrió en un tramo de la vía Segovia-Remedios con curvas pronunciadas y poca iluminación, condiciones que hacen parte de las hipótesis que analizan las autoridades.

Los equipos de rescate trabajaron en una zona de difícil acceso para atender a los heridos. Varias personas fueron trasladadas a hospitales de Segovia y Remedios. Testigos y sobrevivientes aportaron las primeras alertas a los organismos de socorro, lo que permitió activar la respuesta de bomberos y personal médico en la zona.

Las autoridades de tránsito mantienen abiertas varias líneas de investigación. Entre las hipótesis que siguen en verificación están un posible microsueño del conductor, fallas mecánicas del bus —como problemas de frenos o dirección— y las condiciones de la vía, que en ese tramo presenta curvas pronunciadas y poca iluminación.

Precoltur, la empresa a la que estaba afiliada el bus, dio un mensaje de solidaridad y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido.