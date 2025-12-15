Suscribirse

Nación

Medicina Legal confirmó que nueve menores de edad fallecieron en el accidente de tránsito en Antioquia y reveló detalles

El instituto forense terminó los estudios de necropsia y ahora entregará los cuerpos de las víctimas a sus familiares.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 5:08 p. m.
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón.
La comunidad educativa se reunieron en las instalaciones de la institución para hacer una velatón. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: ADIDA

Fueron 17 las víctimas fatales del accidente de tránsito en una vía que comunica al municipio de Remedios con Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Todos eran estudiantes de un colegio que realizaba la excursión de grado.

Medicina Legal confirmó que nueve de las víctimas eran menores de edad: seis de sexo femenino, dos de sexo masculino y una persona que se identificaba como hombre transgénero. Todos se movilizaban en el vehículo que regresaba de un viaje a Coveñas, como parte del cierre del año escolar.

Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia.
Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia. | Foto: Facebook: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / X: @AndresJRendonC

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta profundamente el accidente de tránsito ocurrido en la vía Remedios-Zaragoza en el nordeste del departamento de Antioquia, hacia las 5:40 de la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, y expresa su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, dijo Medicina Legal.

De manera preliminar, se advierte que la causa de la muerte de los 17 jóvenes obedece a traumatismos provocados por el accidente de tránsito, descartándose por ahora cualquier otro mecanismo de muerte en los estudios de necropsia.

”Como resultado del proceso de identificación, se determinó que diez (10) de las personas fallecidas corresponden a personas de sexo femenino, seis (6) a personas de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero. Del total, nueve (9) corresponden a personas menores de edad: seis (6) de sexo femenino, dos (2) de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero”, señaló Medicina Legal.

Contexto: Identifican al conductor del bus en el que murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: ya hay hipótesis de lo que pasó

Medicina legal aseguró que, tras completar los estudios forenses a los 17 cuerpos, incluidos los nueve menores de edad plenamente identificados, se procederá a la entrega formal a los familiares, proceso que contará con acompañamiento y orientación psicológica.

“Con la culminación de este proceso, el Instituto informa que a partir de las 12:30 p. m. se iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares, brindando la orientación y el acompañamiento institucional correspondientes”, precisó.

Familiares de las víctimas llegan a Medicina Legal en Medellín.
Familiares de las víctimas llegan a Medicina Legal en Medellín. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Alcaldía de Bello

Advierte el Instituto Forense que se adelantaron todos los exámenes técnicos necesarios para determinar la causa de la muerte, los cuales se desarrollaron conforme a los protocolos técnicos y científicos vigentes de la entidad.

Por su parte, la Dirección de Policía de Tránsito también adelanta las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del siniestro. Una de las hipótesis preliminares señala que un microsueño del conductor habría sido el causante de la tragedia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde Dumek Turbay deja claro qué hará ante polémica por invitar a María Corina Machado al Hay Festival Cartagena 2026

2. Caminatas nocturnas: un fenómeno que se toma las calles de Nueva York

3. El tenso cara a cara de directivo e hincha de Nacional: video en pleno estadio que no se vio en TV

4. FBI frustra atentados planeados para vísperas de Año Nuevo en el sur de California, Estados Unidos

5. Inter Miami anunció nuevo fichaje desde la Premier League: reemplazará a Jordi Alba

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Medicina LegalAccidenteTránsitoAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.