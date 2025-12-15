Medicina Legal confirmó que nueve menores de edad fallecieron en el accidente de tránsito en Antioquia y reveló detalles

Fueron 17 las víctimas fatales del accidente de tránsito en una vía que comunica al municipio de Remedios con Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Todos eran estudiantes de un colegio que realizaba la excursión de grado.

Medicina Legal confirmó que nueve de las víctimas eran menores de edad: seis de sexo femenino, dos de sexo masculino y una persona que se identificaba como hombre transgénero. Todos se movilizaban en el vehículo que regresaba de un viaje a Coveñas, como parte del cierre del año escolar.

Uno de los estudiantes que sobrevivió al accidente contó los momentos de angustia. | Foto: Facebook: Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / X: @AndresJRendonC

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta profundamente el accidente de tránsito ocurrido en la vía Remedios-Zaragoza en el nordeste del departamento de Antioquia, hacia las 5:40 de la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025, y expresa su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, dijo Medicina Legal.

De manera preliminar, se advierte que la causa de la muerte de los 17 jóvenes obedece a traumatismos provocados por el accidente de tránsito, descartándose por ahora cualquier otro mecanismo de muerte en los estudios de necropsia.

”Como resultado del proceso de identificación, se determinó que diez (10) de las personas fallecidas corresponden a personas de sexo femenino, seis (6) a personas de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero. Del total, nueve (9) corresponden a personas menores de edad: seis (6) de sexo femenino, dos (2) de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero”, señaló Medicina Legal.

Medicina legal aseguró que, tras completar los estudios forenses a los 17 cuerpos, incluidos los nueve menores de edad plenamente identificados, se procederá a la entrega formal a los familiares, proceso que contará con acompañamiento y orientación psicológica.

“Con la culminación de este proceso, el Instituto informa que a partir de las 12:30 p. m. se iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares, brindando la orientación y el acompañamiento institucional correspondientes”, precisó.

Familiares de las víctimas llegan a Medicina Legal en Medellín. | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: Alcaldía de Bello

Advierte el Instituto Forense que se adelantaron todos los exámenes técnicos necesarios para determinar la causa de la muerte, los cuales se desarrollaron conforme a los protocolos técnicos y científicos vigentes de la entidad.