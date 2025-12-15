“Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

Tras el fatal accidente que dejó 17 personas fallecidas en la vía Segovia-Remedios, en Antioquia, poco a poco han salido a la luz detalles y testimonios de familiares y sobrevivientes. Entre ellos está el relato de don Abelardo, abuelo de Ximena Londoño Sánchez, una joven que inicialmente apareció en una lista de fallecidos y que luego logró comunicarse con su familia para confirmar que estaba viva, aunque con lesiones.

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, 14 de diciembre, cuando un bus regresaba de una excursión de grado desde Tolú y cayó en un precipicio en el sector conocido como El Chispero.

En el vehículo viajaban estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, acompañantes y la tripulación del bus. Las autoridades han confirmado un balance preliminar de 17 personas fallecidas y cerca de 20 heridas, quienes fueron trasladadas a centro asistenciales de la región.

Lo que vivió don Abelardo resume la confusión que siguió a la emergencia: el hombre le contó al diario El Tiempo que recibió una lista con nombres de víctimas y entre ellos aparecía Ximena.

Pasó cerca de veinte minutos creyendo que su nieta había fallecido; se arrodilló y pidió a Dios por su vida. Minutos después, recibió un video en el que la joven le confirmaba que estaba con vida: “Abuelito, estoy bien”.

El abuelo relató que Ximena presenta fracturas y heridas en la cabeza, y que la familia busca trasladarla a Medellín para que reciba mejor atención.

El bus transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión de grado en la costa Caribe.

Las autoridades investigan varias hipótesis que siguen en verificación, entre ellas un posible microsueño del conductor, fallas mecánicas en el vehículo y las condiciones de la vía, que en ese tramo presenta curvas pronunciadas y poca iluminación. La empresa a la que estaba afiliado el bus ha manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones.

Varios sobrevivientes contribuyeron a alertar sobre lo ocurrido. Uno de los estudiantes que logró salir del lugar informó del accidente, lo que permitió activar la atención de los organismos de Socorro.

Bomberos y autoridades realizaron labores de rescate y atención en una zona de difícil acceso. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Segovia y Remedios.