Policía confirmó lo que habría pasado con los dos niños que fueron encontrados muertos al interior de una nevera

El pasado sábado, 4 de abril, se registró una verdadera tragedia en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, después de que dos niños fueran encontrados sin vida al interior de una nevera.

Se conoce la supuesta causa de muerte de dos niños encontrados sin vida en una nevera: papá contó todo

Las víctimas fueron menores de cinco y ocho años de edad, quienes se encontraban solos en la casa cuando ocurrió todo. Los papás fueron los que los hallaron y rápidamente los trasladaron hasta un centro médico, pero ya era demasiado tarde.

Desde el primer momento, las autoridades han adelantado las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió y establecer responsabilidades, si es que las hay.

El coronel Nelson Zambrano, comandante de la Policía del Meta, habló del caso y, en diálogo con la emisora Blu Radio, confirmó lo que habría pasado con las víctimas, aunque aclaró que las pesquisas se siguen adelantando.

Estos fueron los dos niños que fallecieron en este hecho que genera consternación. Foto: API

De acuerdo con el oficial, todo apunta a que se habría tratado de un terrible accidente. “Esto tiene un proceso investigativo, es un hecho muy lamentable”, dijo.

“Hasta el momento, como Policía Nacional, podemos decir que es una muerte accidental de acuerdo a los elementos materiales de prueba que tenemos hasta el momento, pero la investigación continuará. En este momento es un hecho accidental, lamentamos lo sucedido“, añadió.

Esto concuerda con el testimonio que ha entregado Brayan Guevara Triviño, papá de los niños, quien confirmó que salió junto a su pareja sentimental a comprar algunas cosas y en ese momento los menores se quedaron solos en el hogar.

Tragedia en Semana Santa: dos niños murieron al interior de una nevera; su papá habló y contó lo que pasó

Al llegar, no los encontraron por ningún lado pese a que los buscaron desesperadamente, En un principio, pensaron que se trataba de un juego, ya que a los dos hermanitos les gustaban las escondidas, pero después hicieron el lamentable hallazgo al interior del refrigerador.

Al parecer, los niños estaban jugando y la nevera se encontraba abierta, por lo que decidieron meterse y, en ese momento, la puerta se cerró, por lo que les habría sido imposible salir.

Estos son los dos pequeños junto a sus papás. Foto: API

Pese a que todavía no se han conocido las conclusiones del examen de Medicina Legal, todo apuntaría a que los menores murieron asfixiados, pero esto lo confirmarán los análisis.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo ocurrió en este triste hecho, que sigue generando consternación en esta zona del país.